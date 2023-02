Vrouw in één klap miljonair met inzet van 1 euro bij Holland Casino Venlo

Met een inzet van 1 euro bij het Holland Casino in Venlo, heeft een Duitse vrouw zaterdagavond ruim een miljoen euro gewonnen. De zogenoemde Mega Millions Jackpot bedroeg 1.172.193,50 euro. Dat bedrag mag de kersverse miljonair belastingvrij innen.



De 25-jarige vrouw uit Keulen was samen met haar partner volledig in shock na het winnen van het megabedrag. Over wat ze met het geld wil doen, hoefde ze echter niet heel lang na te denken. ,,Voor mijn man koop ik een Ford Mustang en voor mijzelf een grijze cabrio”, citeert het casino de geluksvogel.



Operatiemanager Wim Gerards van de vestiging in Venlo is ,,supertrots en blij dat we voor deze mooie momenten in het leven van twee van onze gasten hebben kunnen zorgen. De vrouw vertelde dat ze deze week gaat stoppen met werken en haar man gaat snel die gewilde auto uitzoeken.”



De Mega Millions Jackpot heeft de afgelopen zeven jaar tien gasten miljonair gemaakt, aldus Holland Casino. Het hoogste bedrag viel op 1 april 2001 en bedroeg omgerekend 3.934.724 euro.

