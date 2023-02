Meer verkalking kransslagaders zeer intensief sportende 50+ man

Mannelijke sporters van middelbare leeftijd die zeer intensieve sporten beoefenen, hebben meer kransslagaderverkalking dan mannen die het rustiger aan doen. Dit blijkt uit onderzoek van Vincent Aengevaeren van het Radboudumc, gesteund door de Hartstichting. 'De uitkomsten zijn opmerkelijk, omdat sporters langer leven dan mensen die niet sporten', zo meldt het Radboudumc.



Onderzoeker Aengevaeren, cardioloog in opleiding, en zijn collega's volgden gedurende zes jaar bijna 300 mannelijke 50-plussers die gemiddeld vijf uur per week sportten. Slagaderverkalking in de kransslagaders neemt altijd toe met de leeftijd. De mannen die vooral zeer intensieve sporten beoefenden, zoals hardlopen en spinning, bleken echter meer toename van aderverkalking in de kransslagaders te hebben.



Wel leek de plaque, de stof aan de binnenkant van de bloedvaten, in de kransslagaders van deze mannen van een minder schadelijk type te zijn. Plaque kan vetrijk zijn, verkalkt, of uit een mix van vet en kalk bestaan. Als de plaque verkalkt is, is het risico op een hartinfarct minder groot dan bij de gemixte vorm. Mannen die vooral zeer intensieve sporten beoefenden bleken vaker toename van verkalkte plaques te hebben.



De hoeveelheid zuurstof die iemand tijdens een sport verbruikt, bepaalt hoe intensief de sport is. Matig intensieve sporten zijn onder meer golf en wandelen. Intensieve sporten zijn zwemmen, voetbal, atletiek, hockey, korfbal en wielrennen. Zeer intensieve sporten zijn hardlopen, spinning, roeien, squash, triathlon en waterpolo.



Meer kransslagaderverkalking betekent in de regel een groter risico op hart- en vaatziekten. De resultaten zijn verrassend omdat sporters normaal juist langer leven. Bij mannen die meestal iets minder intensieve sporten beoefenden, zoals wielrennen en voetbal, bleken de verkalkingen minder te zijn toegenomen. Het onderzoek is nu gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Circulation.



Of mannen die vooral zeer intensieve sporten beoefenen ook daadwerkelijk vaker hart- en vaatziekten krijgen, moet nog blijken uit vervolgonderzoek. Vincent Aengevaeren: 'We willen achterhalen welke rol sport speelt bij het verergeren van kransslagaderverkalking, en of er andere factoren meespelen. Dit is namelijk nog onduidelijk. Zo hopen we ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk gezondheidsvoordelen heeft van sporten.' Omdat de bloeddruk stijgt tijdens sporten, zorgt langdurig zeer intensief sporten er mogelijk voor dat je bloeddruk te lang hoger is. Ook zou zeer intensief sporten kunnen zorgen voor meer actieve ontstekingscellen.



In dit onderzoek is alleen gekeken naar intensief sporten door mannen van middelbare leeftijd. Welk effect sporten heeft bij vrouwen, wordt meegenomen in het vervolgonderzoek. Deze resultaten betekenen niet dat je minder of minder intensief moet sporten. Mensen die voldoende bewegen, leven langer en ook langer zonder klachten. De risico’s van niet bewegen voor hart- en vaatziekten zijn groter. Wel is er meer onderzoek nodig naar de relatie tussen te intensief sporten en slagaderverkalking.

