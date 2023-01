Piepkleine, maar levensgevaarlijke capsule is kwijt in Australië

Slechts 6 bij 8 millimeter groot is de capsule met het radioactieve cesium-137. Het levensgevaarlijke spul ligt ergens langs een 1400 kilometer lange snelweg in Australië. Autoriteiten waarschuwen passanten om ervan af te blijven als ze het tegenkomen.



Cesium-137 wordt gebruikt in de mijnbouw. De capsule ging mee op een vrachtwagen om ter reparatie naar een laboratorium te worden gebracht, maar ergens tussen Newman en Perth moet hij van de wagen zijn gevallen.



Het is al gevaarlijk om het ding aan te raken. Je kunt dan direct brandwonden oplopen, maar nog erger is het als je het in je auto hebt liggen. Dan word je continu blootgesteld aan een dosis radioactieve straling.



Wie de capsule vindt, wordt verzocht om direct de autoriteiten te waarschuwen en 5 meter afstand te houden.

Reacties

30-01-2023 16:23:36 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.031

OTindex: 28.136

Járen geleden moest ik eens een rookmelder laten vervangen. Die rookmelder werkte met behulp van radioactieve isotopen. Daarvoor moest een speciaal transport voor uit Petten komen. Let wel, diezelfde rookmelders hingen over het hele schip.



Toen ik vroeg of hij de kaduuke weer mee terug wilde nemen, toen kon dat niet. Daar had hij geen toestemming voor.



Ik vraag me af wat voor beveiliging zo'n cesium capsule krijgt als dat ding werkelijk zo link is. En hoe ze er in slagen dat ding kwijt te raken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: