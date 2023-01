Pa(a)l naast de basiliek: passanten lachen om opgewonden Reynaert in Hulst

Wat staat daar nou fier omhoog tussen de benen van Vos Reynaert? Wie tussen de benen van het beeld kijkt, ziet een stijve fallus. Wanneer je Hulstenaren erop wijst, is het hen nooit opgevallen. Toch vond een Belgische toerist het op zijn zachtst gezegd 'opmerkelijk'. Hij schreef de gemeente een ludieke mail om het aan de orde te brengen. Vooral omdat het beeld ook nog eens pal naast de basiliek van Hulst staat.Het beeld staat al vanaf 1999 op de kruising van de Grote Markt met de Steenstraat. Een vrouwelijke voorbijganger uit Hulst moet er zelfs hartelijk om lachen: "Ik had het nog nooit gezien en kom hier toch regelmatig langs." Een andere bewoner van de Zeeuws-Vlaamse stad moet even goed kijken, maar ontdekt dan de erectie. "Ja, de vos is een mannetje. Anders was het Reynalda."De Vlaming die de gemeente schreef, verwonderde zich dat het stijve geslachtsdeel zo goed zichtbaar is. Hij begrijpt niet dat 'de elfde vinger' ook te zien is voor minderjarigen en bovendien nog eens pal voor de basiliek staat. In een gesprek met Omroep Zeeland zegt hij dat voor hem het beeld niet weg hoeft, maar hij wel zijn bedenkingen wil uiten.Voorbijgangers moeten vooral lachen, wanneer ze de kritiek horen uit Vlaanderen. "Ze komen wel naar hier om de seksshops te bezoeken, maar dit gaat blijkbaar te ver. Toch wel gek?" Een andere inwoner van de stad kan zijn lach niet onderdrukken: "Wij hebben ook wel eens kritiek op onze Zuiderburen. Dan gaan wij toch ook geen brieven schrijven?"De gemeente heeft de brief van de Belg beantwoord. Volgens de gemeente roept kunst bij iedereen een andere emotie op: "Ook bij u heeft het beeld van Ferket geleid tot een actieve herinnering. Daarmee is aan de belangrijke doelstellingen van kunst - het bewust zijn wat we denken, voelen, ervaren en willen - voldaan." De gemeente gaat het beeld dus ondanks de kritiek niet aanpassen.Het beeld is gemaakt door de Belg Chris Ferket en staat sinds 1999 op de huidige plek. Het is een beeld van Reynaert met zes eenden. Elke eend is gemaakt van een zwerfkei met kop en poten. Het geheel staat op een soort marmeren tafel, met op beide zijkanten de tekst 'Als de vos de passie preekt'. Een soortgelijk beeld van dezelfde kunstenaar staat in de Oudemanskreek te Sint-Laureins (Belgiƫ).