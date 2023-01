Woke M&M-personages blijven toch te zien in VS: schrappen blijkt mediastunt

Pratende en bewegende M&M's blijven toch verbonden aan het chocolademerk, in tegenstelling tot wat eerder deze week bekend werd gemaakt. De aankondiging om voorlopig te stoppen met de M&M-personages blijkt een mediastunt.



Producent Mars liet begin deze week via Twitter weten dat de bewegende M&M's voor onbepaalde tijd uit de reclames in de Verenigde Staten verdwijnen omdat deze daar te veel polarisatie veroorzaakten.



Veranderingen in het uiterlijk van de M&M-personages hadden geleid tot veel kritiek uit conservatieve hoek. De snoepjes zouden "te woke" zijn geworden. Zo stelde Fox News-presentator Tucker Carlson dat de M&M's werden misbruikt om een politieke boodschap over te brengen.



Nu erkent het chocolademerk dat de aankondiging onderdeel is van een uitgebreide campagne op de Amerikaanse markt in aanloop naar de Super Bowl op 12 februari. De M&M-personages spenderen "momenteel tijd aan hun andere passies", maar komen terug, zegt het bedrijf in een verklaring. "De personages zijn en blijven de officiƫle woordvoerders van het merk".

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: