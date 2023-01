Baas van biotechbedrijf bezig met verjongingskuur: longen van 18-jarige

De baas van een Amerikaans biotechbedrijf zet alles op alles om fysiek niet ouder te worden. De 45-jarige CEO heeft het hart van een 37-jarige, de longen van iemand van 18 en zijn huid kan door voor slechts 28 levensjaren, blijkt uit metingen van doktoren.



Met Project Blueprint hoopt Bryan Johnson het natuurlijke verouderingsproces van het lichaam een halt toe te roepen. Voor het project is hij zelf het proefkonijn. Hij gebruikt daarvoor enorm veel data die zijn gezondheid kunnen voorspellen, weet Bloomberg.



Het is overigens wel een dure hobby: Johnson moet maar liefst twee miljoen dollar per jaar in zijn steeds jonger wordende lichaam investeren. Maar alles voor het goede doel: hij hoopt met zijn experimenten het verouderingsproces terug te kunnen gaan draaien.



Het project zit in de experimentele fase en wordt constant aangepast. Toch zijn er al aardige resultaten. Doktoren komen na de laatste metingen tot de conclusie dat hij best een eindje op weg is. Volgens metingen zijn verschillende organen daadwerkelijk 'jonger' dan Johnson's biologische leeftijd van 45.



Vooralsnog hebben Johnson, programmaleider en 'verjongingsdokter' Oliver Zolman en een team van meer dan dertig gezondheidsexperts nog geen makkelijk wondermiddel gevonden om veroudering tegen te gaan. Johnson's wekker gaat iedere ochtend om 5 uur, waarna hij direct zo'n 25 supplementen slikt. Hij slikt onder meer zink, kurkuma, lycopeen, metformine en een kleine dosis lithium,



Daarnaast is er precies uitgedokterd wat Johnson moet eten om te verjongen. Naast exact uitgedachte en gebalanceerde en louter veganistische maaltijden, is hij sowieso beperkt tot een maximum van 1977 calorie├źn per dag. Ook moet hij elke dag sporten, krijgt hij lichttherapie, moet hij goed slapen en staan er constant bloedtesten, MRI-scans en coloscopie├źn op het programma.

