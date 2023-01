Fitgirl haalt 'flirtende man' door het slijk op TikTok

Een fitgirl op TikTok moest diep door het stof nadat ze een video van zichzelf in de sportschool postte. In de video is te zien hoe de vrouw zichzelf filmt tijdens het sporten met zware gewichten terwijl ze in zichzelf loopt te mopperen omdat er een man af en toe naar haar kijkt.



De influencer in kwestie, Jessica Fernandez, wordt op een bepaald moment geholpen door de man. Daar is ze niet van gediend. Het maakt haar zelfs zo kwaad, dat ze de fitbro helemaal door het slijk haalt en beweert dat vrouwen niet onveilig kunnen sporten en dat er altijd wel een man is die ze lastig komt vallen omdat ze vrouwen willen versieren.



Fitboy Joey Swoll is helemaal klaar met dit soort video's. Fernandez is namelijk niet de enige die content als dit online zet. "Het is heel normaal dat ervaren lifters hulp aanbieden aan andere mensen in de sportschool. Dat heeft niets te maken met seks of je geslacht", zegt hij.



Bovendien zit er nogal een verschil tussen naar iemand staren of even kort kijken wat iemand doet. "Deze vrouw is aan het filmen terwijl ze in zichzelf praat en de man is de hele tijd in beeld. Natuurlijk kijkt hij af en toe haar kant op." Ook vertelt hij dat het lastig is om een zware schijf op een stang te bevestigen, daarbij kan iedereen wel eens wat hulp gebruiken. "Dit is geen lastigvallen. Ga het beter doen."



Fernandez heeft de video ook gezien en laat weten dat ze haar excuses wil aanbieden. "Ik heb de interactie met deze man enorm opgeblazen", schrijft ze. "Het is belangrijk om mensen te wijzen op hun fouten. Dan kun je het beter gaan doen. Dat is precies wat ik van plan ben te doen. Niet alleen met mijn content, maar in mijn hele leven."

Reacties

29-01-2023 16:17:10 Emmo









Fysiek moge mevrouw aardig fit zijn. Of zij dat geestelijk ook is, daarover valt te discussiëren.

29-01-2023 16:48:45 omabep









Quote:

en beweert dat vrouwen niet onveilig kunnen sporten Ik vind het niet onveilig als men geholpen wordt. Zij bedoelt dus "je kunt als vrouw niet veilig sporten zonder enz." of wil ze graag onveilig sporten?



Excuus is mosterd na de maaltijd. De likes en reacties zijn binnen. Ik vind het niet onveilig als men geholpen wordt. Zij bedoelt dus "je kunt als vrouw niet veilig sporten zonder enz." of wil ze graag onveilig sporten?Excuus is mosterd na de maaltijd. De likes en reacties zijn binnen.

29-01-2023 17:39:41 allone









Fitgirl fitbro.

29-01-2023 19:22:55 Grouse











Dan kijkt er iemand, is het weer niet goed De dame in kwestie wil graag gezien worden. Anders zet je niet alles op internet.Dan kijkt er iemand, is het weer niet goed

