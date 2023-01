13-jarige slaat agent Assendelft ziekenhuis in

Een jaar geleden om deze tijd werd een politieagent door een 15-jarige van zijn motor getrapt. In Assendelft is dat record van minderjarig geweld tegen een diender verbroken. Een 13-jarige heeft in het dorp een agent het ziekenhuis ingeslagen. Dat meldt de politie in een perscommuniqué.



Woensdagavond krijgen agenten melding van een grote groep jongeren die overlast bezorgen in en rondom het Kaaikhof in Assendelft. Een deel van de jeugd reageert niet op aanwijzingen van politie en handhaving om de locatie te verlaten. Hierop ontstaat een handgemeen waarbij een jongen van dertien uit Assendelft wordt aangehouden. Hij verzet zich daarbij zo hevig dat hij een agent dusdanig verwondt dat deze 'naar het ziekenhuis moet en voorlopig niet meer in zijn functie inzetbaar is'.



Wanneer er sprake is van geweld tegen een agent wordt de aangifte altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist. Wordt vervolgd dus.

