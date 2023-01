OM onderzoekt na 4 maanden nog steeds liquidatiegrap Johan Derksen over Thierry Baudet

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar de liquidatie-opmerking van Johan Derksen over Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet loopt nog steeds. Dat meldt de parlementaire redactie van weekblad Story donderdag.



Derksen had in september vorig jaar in Voetbal Inside over Baudet gezegd dat ze 'die gozer gewoon moeten liquideren'. De voetbalanalist zei dat nadat het kabinet tijdens een toespraak van de FvD-leider was weggelopen. "Ik bedoel dat ze hem de Kamer uit moeten schoppen", voegde Derksen daar aan toe. Baudet dreigde vervolgens met aangifte.



Het Team Bedreigde Politici van de Haagse politie concludeerde vervolgens dat er sprake was van 'een mogelijke opruiing' door Derksen. Na deze conclusie zette Baudet zijn aangifte tegen Derksen door. Wanneer het onderzoek is afgerond besluit het OM of de zaak aan de rechter wordt voorgelegd of niet.

Ik vraag me af wat daar allemaal aan onderzocht wordt. Ik zou zeggen dat een beetje jurist daar in tien minuten klaar mee is.

