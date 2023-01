Kat knuffelen? Zo doe je dat op een katvriendelijke manier

Heeft je kat niet altijd behoefte aan knuffels en aaien over zijn bolletje? Dan hoeft dat niet te betekenen dat hij niet op je knuffels zit te wachten, maar dat je hem op de verkeerde manier benadert waardoor hij zich bedreigd voelt. Daarom vertellen we je hoe je je kat het beste liefde kunt tonen.



De liefde tussen jou en je kat is natuurlijk onvoorrwaardelijk én wederzijds. Toch lijkt het er niet altijd op, omdat ze soms nogal nors kunnen zijn en niet altijd op knuffels zitten te wachten. Wat zou er toch in hun koppie omgaan, vraag je je wellicht wel eens af. Gelukkig heeft Anneleen Bru, auteur van de ‘I love happy cats’-boeken, daar wat handige tips voor. In haar boek vertelt ze namelijk hoe je kunt communiceren met je katten én hoe je liefde kunt tonen op een manier die zij aanvaarden.



Volgens Anneleen Bru is het belangrijk dat je je gedrag aanpast als je met je kat omgaat. Vooral als je kat ongewenst gedrag vertoont is het handig om te weten hoe je liefde kunt tonen op een manier waarop zij weet wat ze kan verwachten. Hiervoor heeft ze het volgende stappenplan geschreven:



Stap 1: Maak alleen contact met de poes als zij het initiatief neemt.



Stap 2: Geef ‘kattenkusjes’ door je ogen zachtjes dicht te doen en probeer zo min mogelijk in de ogen van je kat te kijken.



Stap 3: Experimenteer met de manier waarop en waarmee je kat geaaid wil worden.



Stap 4: Ga zelf op de grond zitten of liggen – of in ieder geval op ooghoogte – om contact te maken met je kat.



Stap 5: In plaats van haar altijd aan te willen raken kun je beter tegen haar praten.



Stap 6: Geeft je kat kopjes, dan betekent het niet altijd dat ze ook meteen door jou aangeraakt wil worden. Zij wil jou dan wel kopjes geven, maar dat wil dus niet zeggen dat ze altijd hetzelfde terug verwacht.



Stap 7: Komt je kat in je buurt liggen of zitten met haar kopje naar jou gedraaid, dan laat ze hiermee zien dat ze dol op je is. Dit is haar manier van knuffelen.



Stap 8: Geef niet te veel échte kusjes. Wanneer je met je grote ogen en mond heel dichtbij je kat komt, voelt dit niet natuurlijk voor haar aan. Het kan uiteraard wel zo zijn dat de associatie van je kat met jouw lichaam door de tijd kan veranderen, maar wees er wel voorzichtig mee.



Stap 9: Ga zitten en keer je rug half naar de poes toe. Voor haar is dit namelijk juist een heel veilige manier om jou te benaderen.

