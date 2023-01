Roemeense vrachtwagenchauffeur negeert afsluiting en rijdt zich vast tussen zandzakken in Prinses Margriettunnel

Een vrachtwagenchauffeur uit Roemenië heeft zich woensdagochtend vastgereden in de afgesloten Prinses Margriettunnel in de A7. De man negeerde alle hekken en stopborden en kwam uiteindelijk voor de zandzakken stil te staan.Bij bergingsbedrijf Betten uit Sneek keken ze raar op toen ze een melding kregen van een vastgereden vrachtwagen bij hectometerpaal Li 127,0 op de A7. ,,Ik dacht: dat kan helemaal niet. Dat is bij de tunnel”, aldus Paul Betten.De politie en Rijkswaterstaat hadden de hulp van het bergingsbedrijf toch echt ingeroepen voor een vastgelopen truck in het afgesloten aquaduct. Een chauffeur uit Roemenië was over de snelweg van Joure naar Sneek langs alle hekken, afsluitingen en stopborden gereden. ,,Moederziel alleen op een enkel baantje”, zegt Betten. ,,Tot hij niet verder kon door de zandzakken.”Het incident gebeurde op het moment dat werknemers van Rijkswaterstaat bezig waren met het plaatsen van de betonblokken. Die komen in de plaats van de zandzakken, zodat het verkeer half februari weer over snelweg A7 kan.Bij bergingsbedrijf Betten uit Sneek keken ze raar op toen ze een melding kregen van een vastgereden vrachtwagen bij hectometerpaal Li 127,0 op de A7Bij bergingsbedrijf Betten uit Sneek keken ze raar op toen ze een melding kregen van een vastgereden vrachtwagen bij hectometerpaal Li 127,0 op de A7De chauffeur verliet het voertuig, zodat de bergers van Betten de vrachtwagen achteruit uit de tunnel konden rijden. Eenmaal boven kon de truck worden gedraaid.De man kreeg voor zijn actie een boete van de politie. Ook draait hij op voor de bergingskosten. Aan het einde van de middag kon de chauffeur zijn weg vervolgen.