Noorse veerdienst weigert elektrische auto's om brandgevaar: overdreven?

Met je elektrische-, hybride- of waterstofauto ben je niet meer welkom op de veerboot van de Noorse maatschappij Havila Kystruten. Omdat deze voertuigen moeilijk te blussen zijn in geval van brand mogen ze niet meer mee. Een slimme zet of overdreven? "Het is echt niet zo dat een elektrische auto spontaan vlam vat."



Een elektrische auto die in brand staat is niet zomaar geblust. Door de aanwezigheid van batterijen in de auto's kan de brand steeds weer worden aangewakkerd, wat blussen erg moeilijk maakt. Soms worden elektrische auto's in een zogenaamd dompelbad gelegd waar ze volledig onder water komen te staan. Maar op een boot heb je niet zomaar een dompelbak bij de hand. Om de veiligheidsrisico's te beperken heeft de Noorse maatschappij Havila Kystruten, die meerdaagse overtochten aanbiedt, daarom besloten alle niet-brandstofauto's te weren. Dat laat de maatschappij weten aan Business Portal Norwegen.



"Wat je ziet is dat er een soort tweedeling plaatsvindt", zegt autojournalist Werner Budding tegen Editie NL. "Aan de ene kant heb je veerbootmaatschappijen die laadpalen aanleggen. En aan de andere kant heb je cruiseschepen die elektrische voertuigen juist verbieden." Hij denkt dat een verbod wat overdreven is.



"Het lijkt alsof er een soort smet op elektrische auto's zit dat ze de hele tijd in de fik vliegen. Maar het is echt niet zo dat een elektrische auto spontaan vlam vat." Toch zijn elektrische auto's wel degelijk gevoelig voor brand. "Als je om te laden niet de juiste snoeren gebruikt dan kan er brand ontstaan."



Om die reden is het op de veerboten van Stena Line die ook vertrekken vanuit Hoek van Holland verboden om elektrische voertuigen aan boord op te laden. "Alle passagiersvoertuigen zijn uitgeschakeld en ontkoppeld wanneer ze op zee zijn", laat een woordvoerder aan Editie NL weten. "Het opladen van elektrische voertuigen is aan boord van onze schepen niet toestaan, wat het risico op mogelijke incidenten verder verkleint." Er wordt door het personeel wel getraind op het blussen van elektrische voertuigen. Maar het weren van elektrische voertuigen is volgens Stena Line geen optie. "Als bedrijf ondersteunen we het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen door onze klanten en zullen we dat blijven doen. Er zijn dus geen restricties met betrekking tot het reizen met elektrische voertuigen."



Toch blijft er ook wanneer elektrische auto's niet worden geladen een risico dat ze vlam vatten legt Nils Rosmuller, lector energie en transportveiligheid van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid uit aan Editie NL. "Een beschadigde accu geeft een verhoogd risico op kortsluiting. Als je een botsing hebt gehad en er is verder geen schade te zien, dan kan het alsnog zijn dat de batterij beschadigd is. Dus laat je auto na een botsing altijd goed nakijken."

Reacties

27-01-2023 14:14:50 CeeDee









Gekheid: misschien een extra luikje aan de onderkant van de boot om de brandende auto te lossen? Is het vuur ook direct uit Een maatregel uit onwetendheid lijkt me. Het risico op brand is kleiner dan bij een brandstofauto.Gekheid: misschien een extra luikje aan de onderkant van de boot om de brandende auto te lossen? Is het vuur ook direct uit

27-01-2023 15:03:53 Emmo













Zonder gekheid: luikje in de zij zou te doen zijn. Vaak zijn die er al. Alleen: Hoe krijg je dat brandend vehikel bij dat luikje. @CeeDee : Nee, niet uit onwetendheid. Op dit moment is er in de vakbladen een enorme discussie op dit punt. Je hebt gelijk als je zegt dat het risico kleiner is, alleen durft niemand zich te branden aan een percentage hoe veel kleiner. De gevolgen, en dat is het heikele punt, zijn onnoemelijk veel groter. Er is met een accubrand een gerede kans dat het gehele schip verloren gaat. De standaard truc van de reguliere brandweer is namelijk niet toe te passen (in een waterbak of wegslepen naar een veilige plaats).Zonder gekheid: luikje in de zij zou te doen zijn. Vaak zijn die er al. Alleen: Hoe krijg je dat brandend vehikel bij dat luikje.

27-01-2023 16:07:10 Mamsie









@Emmo : Het luikje naar de brand brengen? Ja, ik was vroeger een blondje, dat is soms nog te merken hè! 🤣

27-01-2023 16:13:13 Jawel









Je kunt toch gewoon het schip tot zinken brengen?

27-01-2023 16:15:24 Emmo









@Jawel : Ik vermoed dat het goedkoper is om auto's met batterijen te weren. Waarom ook waterstof-auto's worden geweerd ontgaat mij. Waterstof is niet (veel) brandgevaarlijker dan benzine of LPG.

27-01-2023 16:22:53 Jawel









In het gebouw waar ik werk zijn ze niet echt dol op LPG. Die mogen in de parkeergarage maar op twee plekken vlakbij de in- en uitgang staan zodat de brandweer er goed bij kan.



Met zo'n 20 laadplekken doen ze over elektrische wagens dan weer niet zo moeilijk...

27-01-2023 17:25:53 allone









@Jawel :

Zoiets als het kind met het badwater weggooi? Zoiets als het kind met het badwater weggooi?

