Brandon overmeesterde schutter in Californië: Dacht dat ik hem moest vermoorden

"Ik ga dood. Dit is het. Dit wordt het einde." Amerikaan Brandon Tsay dacht dat zijn laatste uur had geslagen toen hij geweerschoten hoorde. Hij was aan het werk in de Lai Lai Ballroom, een dansgelegenheid in Alhambra, Californië, toen er een schutter binnenkwam. Maar het werden niet Tsays laatste momenten, sterker nog: met zijn moed voorkwam hij een mogelijk bloedbad.



De schutter had zojuist bij een andere gelegenheid in Monterey Park elf mensen doodgeschoten en nog tien anderen verwond. Toen de man zijn geweer op hem richtte, verstijfde Tsay een moment, maar daarna ging hij de aanvaller te lijf.



En met succes. De twee worstelden ongeveer 40 seconden met elkaar, en Tsay wist de schutter zijn geweer afhandig te maken. Hij kreeg zelf wel klappen op zijn hoofd, rug en handen, maar dat was het hem wel waard.



"Eerst probeerde ik het wapen bij me vandaan te houden en naar de grond te richten in het geval hij toch nog zou schieten", zei Tsay tegen CNN.



'Dacht dat ik hem zou moeten vermoorden'

Uiteindelijk lukte het zelfs om het wapen zelf in handen te krijgen, de eerste keer ooit dat hij een wapen vasthield. "Ik dreigde dat ik zou schieten. Ik dacht echt dat ik hem zou moeten vermoorden, dat ik echt op een mens zou moeten schieten."



Dat hoefde niet. De man vluchtte naar buiten, naar zijn auto, waardoor Tsay meteen de politie kon bellen. Enkele uren later werd de schutter - Huu Can Tran - gevonden. Hij had zichzelf doodgeschoten in zijn auto.



Tsay wordt in de VS nu gezien als held. De sheriff van de regio zei over Tsay dat hij vele levens had gered. "Wat een dappere man is dat."

