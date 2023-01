D-Day-held, 103, houdt zich warm onder theedoeken nadat de elektriciteit MAANDEN is uitgevallen

Een D-Day-held zegt dat hij zichzelf op 103-jarige leeftijd warm heeft gehouden met theedoeken en ovenhandschoenen nadat zijn energiebedrijf zijn kapotte gasmeter niet heeft gerepareerd.Een 103-jarige veteraan uit de Tweede Wereldoorlog houdt zich warm onder theedoeken en met ovenhandschoenen aan - nadat een energiebedrijf hem maandenlang zonder werkende meter heeft achtergelaten.Ivor Gardner, een D-Day-held, liet in april 2022 een nieuwe gasmeter installeren, maar die werkte niet, waardoor hij bijna een jaar lang zijn verbruik niet kon volgen.Gedurende die tijd, zegt hij, bleef OVO brieven sturen waarin om metingen werd gevraagd, ondanks het feit dat ze vijf keer niet naar het huis van de heer Gardner waren gekomen om reparaties uit te voeren en steeds een nieuwe afspraak afzegden.De heer Gardner beperkte zich tot vier tot zes uur verwarming in de winter, omdat hij zich zorgen maakte over hoe duur zijn energierekening zou zijn zonder dat hij het bij kon houden.Hij nam zijn toevlucht tot het dragen van ovenwanten, theedoeken en dekens om zichzelf warm te houden.Ivor zei: "Hier hield ik achter wat ik gebruikte omdat ik niet wist hoeveel het zou gaan kosten omdat ze steeds ophangen als ik ze bel.“Mijn familie heeft al deze spullen voor me gekocht om warm te blijven in plaats van in de kou te zitten.''Maar het kwam op een punt waarop ik dacht: waarom zou ik in de kou staan als ik het me kan veroorloven om te betalen voor wat ik gebruik en nog nooit iemand iets schuldig ben geweest in mijn leven?'Ondanks zijn inspanningen om zijn verbruik te verminderen, bleef OVO de heer Gardner kosten in rekening brengen tegen een geschat tarief dat volgens hem aanzienlijk hoger was dan zijn werkelijke verbruik, inclusief een gasrekening van £ 148 in december.Hij schat dat OVO hem de afgelopen negen maanden honderden ponden te veel in rekening heeft gebracht.Zijn rekening voor de periode bedroeg oorspronkelijk £ 632, terwijl hij zegt dat zijn tegoed was weggevaagd.De heer Gardner liet op woensdag 11 januari een nieuwe meter installeren, minder dan 24 uur nadat hij en zijn buurman Pete Allaway een gezamenlijke klachtenbrief hadden gestuurd naar de Swindon Advertiser, parlementslid Danny Kruger en OVO-CEO Stephen Fitzpatrick.Maar zonder gegevens over zijn gebruik van de afgelopen negen maanden stelde OVO aanvankelijk voor om de rekening te modelleren op basis van zijn gebruik in de komende zes weken.Dit zou betekenen dat de rekening van de heer Gardner voor afgelopen zomer, toen de temperatuur opliep tot 40 graden, gebaseerd zou zijn op zijn energieverbruik in januari en februari.De heer Gardner, die op de lijst van kwetsbare klanten van OVO staat, sloeg dit aanbod af en heeft na onderhandelingen met het energiebedrijf een excuusbrief ontvangen.