Reisgids beveelt nr. 1 moordstad aan

De nieuwe reisgids 2023 van Expedia is uit.



"Bezoek Tijuana, Mexico. Deze Mexicaanse grensstad is de thuisbasis van een levendige toeristische wijk, een ontluikende culturele scène en prachtige stranden. De originele Caesar salad werd hier uitgevonden.

Met zijn stranden, bars, monumenten en galerieën biedt Tijuana een gevarieerde mix van bezienswaardigheden. Deze Mexicaanse stad heeft zijn twijfelachtige reputatie uit het verleden van zich afgeworpen en is een populaire toeristische bestemming geworden. De stad ligt aan de grens met de VS.



Volg de andere bezoekers die de grens oversteken en ga direct naar de Avenida Revolución, de belangrijkste toeristische straat van Tijuana. Loop op je gemak langs het allegaartje van restaurants, bars, handwerkwinkels en slijterijen. Laat je fotograferen met een 'Mexicaanse Zebra', een met strepen beschilderde ezel. Je treft deze aan op diverse straathoeken, samen met hun eigenaars.



Ga voor een verandering van omgeving, weg van de luide en levendige sfeer van de boulevard, naar de culturele attracties van Zona Rio. Verken de monumenten langs de Paseo de los Héroes, waaronder sculpturen van Abraham Lincoln en de voormalige Azteekse heerser Cuauhtémoc. In het Centro Cultural Tijuana kun je kunstexposities bekijken of een concert bijwonen. Breng een bezoek aan het IMAX-theater in het grote bolvormige gebouw.



Begeef je in westelijke richting naar het stadsdeel Playas de Tijuana, naar de oceaan. Geniet van het water vanaf een surfplank of kajak. Wandel vervolgens over de promenade en proef een oestergerecht bij een van de stalletjes. De mooiste stranden liggen ten zuiden van de stad bij Playas de Rosarito."



Maar op Traveling Lifestyle is op 20 januari 2023 een lijstje gezet met de meest gevaarlijke steden ter wereld. En u raadt al welke stad op nummer 1 staat:



1. Tijuana, Mexico



Population: 2,049,413



With a death rate of 138 per 100,000, drug cartels are well-known in this city. Crime runs rampant with kidnappings, muggings, robberies, and drive-by shootings. It’s not uncommon to hear of tourists that have gone missing or murdered while on vacation.



Latest crime news and updates from Tijuana:

December 2022: Tijuana Surpasses 2K Homicides in 2022 as City Grapples with Organized Crime Crisis (Source: nbcsandiego.com)



December 2022: In Tijuana, Mexico’s new fentanyl capital, violence and drugs surge (Source: washingtonpost.com)

Reacties

26-01-2023 22:19:46 submarine

Erelid



WMRindex: 1.203

OTindex: 494

De wereld is totaal verrot en knettergek. Best interessant, deze video

26-01-2023 23:08:30 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.382

OTindex: 6.714

Ach moord komt overal voor. Een kennis van me is wel eens in z'n achterwerk geschoten. Hij bofte nog, want er vielen zes doden. Dit was gewoon in Nederland.

In Engeland kon ik eens m'n hotel niet in omdat er iemand voor de deur was doodgeschoten. Dus waarom niet gewoon naar Tijuana gegaan?

