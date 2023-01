Horrorfilm om te kotsen? We delen spuugzakjes uit

Een horrorfilm die zo bloederig is dat bezoekers ervan moeten overgeven. Het klinkt als een mooi marketingverhaal voor een enge film. Bioscoop Kinepolis in Almere deelde om die reden spuugzakjes uit bij de voorstelling van de horrorfilm Terrifier 2. Die zakjes werden tot hun verbazing ook echt gebruikt. "Een scene was zo heftig dat een bezoeker spontaan moest overgeven."



Terrifier 2 draait nu in de Nederlandse bioscopen. De film gaat over seriemoordende clown die uit de dood lijkt te zijn herrezen om een nieuwe slachtpartij aan te richten. Niet echt een script voor de zwakke maag. Uit Amerika, waar de film al eerder in première ging, kwamen de geruchten dat bezoekers van de film flauwvielen en moesten spugen.



Bij Kinepolis Almere speelden ze daar graag op in. "We hebben speciaal voor deze film kotszakjes laten bedrukken. Het leek ons wel een ludieke actie", zegt Jeffrey Paans van Kinepolis tegen Editie NL. Iedereen die zonder te kosten de eerste helft doorkwam kreeg een gratis zak popcorn. "Helaas voor ons en een bezoeker is er wel gespuugd tijdens de film. Een meisje vond een bepaalde scene zo heftig dat ze spontaan moest overgeven."



Toch denkt horrorfilmproducent Jan Doense, onder meer bekend van de film 'De Poel', niet dat er massa's mensen kotsend de zaal uit zullen gaan. "Dit is gewoon een publiciteitsstunt", zegt hij tegen Editie NL. "Mensen die onpasselijk worden van dit soort films zullen er niet heen gaan."



Maar dit soort verhalen kunnen wel volle zalen trekken. "Eens in de zoveel tijd wordt deze truc van stal gehaald. Toen The exorcist in première ging, stond er ambulancepersoneel klaar om mensen op te vangen. Het zal vast wel gebeuren dat er af en toe iemand onwel wordt, maar dat wordt dan gigantisch opgeklopt."



Al geeft hij toe dat het wel een heftige film is. "Het is een grove horrorfilm die we sinds de jaren '80 niet meer in de bioscopen hebben gezien. Het is hartstikke smerig. Maar ik ben zelf een doorgewinterde horrorfan en ik moest er wel om lachen want de film heeft ook humor. Voor horrorfans is dit wel een 'guilty pleasure'."

