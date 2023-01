Er is geen drank zo slecht voor het milieu als koffie

Zwarte koffie is het op een na vervuilendste drankje dat we consumeren. Het allerergst is cappuccino, ook een soort koffie dus. Gelukkig zijn er manieren om onze favoriete drank een tikkie milieuvriendelijker te maken. Daarover schrijft het AD.



Laat die latte maar helemaal zitten. Een koffie verkeerd is veertien keer vervuilender dan een espresso, stelt Milieu Centraal.



Kies koffiebonen met een keurmerk, zoals UTZ of Rainforest Alliance.



Nederlanders zijn Senseo-liefhebbers en dus zet het zoden aan de dijk om composteerbare koffiepads te gebruiken.



De aluminium koffiecups worden mogelijk binnenkort verboden in de EU vanwege hun impact op het milieu, maar ook de biologisch afbreekbare variant die in opkomst is, is heel vervuilend. Stop dus met de cups.



Mensen denken dat de razend populaire volautomatische apparaten beter zijn voor het milieu, maar de verse koffiebonen halen het niet bij de ouderwetse filterkoffie. Simpelweg omdat er zo'n 40 procent minder koffie wordt verbruikt door filterapparaten.

Reacties

26-01-2023 14:30:09 Emmo

Dit soort onderzoeken brengt het vertrouwen in dit soort onderzoeken nog verder naar beneden dan het al is.

26-01-2023 15:22:08 omabep

Quote:

maar de verse koffiebonen halen het niet bij de ouderwetse filterkoffie. Volgens mij waren de hele koffiebonen die gemalen moesten worden er eerder dan de "ouderwetse filtermaling" die later kwam. Volgens mij waren de hele koffiebonen die gemalen moesten worden er eerder dan de "ouderwetse filtermaling" die later kwam.

26-01-2023 15:30:38 BatFish

Hmmm, volgensmij deed de wodka van de dronken kapiteit van de Exxon Valdez toch aardig wat meer schade dan meerdere tonnen Senseo cups....

26-01-2023 15:43:46 Jawel

@omabep : Ja, ik heb nog fijne herinneringen aan de handmolen waarmee ik als kind de bonen mocht malen. Gewoon lekker op de keukenvloer zittend...

26-01-2023 16:00:29 Emmo

Volgens



Waar letterlijk niemand het over heeft is de rol van de US Coast Guard, die het schip op de radar volgde en niet opriep via de radio toen het schip een gevaarlijke koers ging sturen. @BatFish : Vooral omdat genoemde kapitein alleen formeel schuldig was. Als kapitein heb je nu eenmaal de eindverantwoordelijkheid. De 3e stuurman die het bootje drooggezet en de kapitein te laat geroepen heeft kan ik geen strafmaatregel vinden, zo snel.Volgens Wiki (engels) is het verhaal van de dronken kapitein een fabeltje (21 witnesses testified that he did not appear to be under the influence of alcohol around the time of the accident).Waar letterlijk niemand het over heeft is de rol van de US Coast Guard, die het schip op de radar volgde en niet opriep via de radio toen het schip een gevaarlijke koers ging sturen.

26-01-2023 17:17:00 vaughn

Wnplts: In a galax

Quote:

maar de verse koffiebonen halen het niet bij de ouderwetse filterkoffie.

Wel qua smaak, ik zweer bij m'n Jura. In voorgemalen filterkoffie zit veel vlas/schilletjes/schilfertje, het is een blend van 2e rangs koffie, de prut flikker ik in de tuin als middel tegen onkruid, hoezo milieu onvriendelijk. Wel qua smaak, ik zweer bij m'n Jura. In voorgemalen filterkoffie zit veel vlas/schilletjes/schilfertje, het is een blend van 2e rangs koffie, de prut flikker ik in de tuin als middel tegen onkruid, hoezo milieu onvriendelijk.

26-01-2023 22:36:33 Heusdenaar

Ik drink misschien 10 kopjes koffie per jaar. Wat ben ik toch mileu bewust bezig

