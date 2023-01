Energiebesparende maatregel werkt averechts: grote stroomstoring Pakistan

Pakistan heeft maandagochtend te maken gekregen met een enorme stroomstoring. Een maatregel om energie te besparen veroorzaakte een storing waardoor in alle grote steden van het land de stroom uitviel, waaronder de grootste stad Karachi, Lahore, Peshawarde en de hoofdstad Islamabad. Volgens het ministerie is het herstel van het stroomnet begonnen.



De minister van Energie Dastagir zei in een verklaring dat om ongeveer 07.30 uur lokale tijd (03.30 uur Nederlandse tijd) het net "frequentieverlies ondervond, wat een grote storing veroorzaakte". Daar voegde hij aan toe dat er hard gewerkt wordt om het systeem weer aan de praat te krijgen.



"In de winter neemt de vraag naar elektriciteit in het hele land af, daarom sluiten we als economische maatregel onze energieopwekkingssystemen 's nachts tijdelijk af", vertelde de minister aan nieuwszender Geo TV. Toen ze in de vroege ochtend weer werden aangezet, werden "frequentievariaties en spanningsfluctuaties" waargenomen in Zuid-Pakistan, waardoor vervolgens "elektriciteitscentrales een voor een werden uitgeschakeld."



Geïmporteerde fossiele brandstoffen

Eerder deze maand beval de regering winkelcentra en markten om elke dag vroeg te sluiten om geld te besparen op stroom. Het grootste deel van de stroom in het land wordt opgewekt met geïmporteerde fossiele brandstoffen. Door de gestegen wereldwijde energieprijzen is de financiële huishouding van het land nog meer onder druk komen te staan.



Sommige elektriciteitsnetten in het land zijn al hersteld en de stroom moet binnen twaalf uur volledig hersteld zijn, zei Dastagir. Hij hield vol dat dit "geen grote crisis" was.

Nou, die energiebesparende maatregel werkt niet averechts, hij werkt veel te goed. Als niemand stroom heeft dan verbruik je ook niks

@Emmo : Ja dat proberen wij ook al een half jaar te regelen in ons nieuwe huis. Kost verrekte veel moeite om die bedrijven zo ver te krijgen dat ze daadwerkelijk een offerte uitbrengen.

@BatFish : Ben op het moment bezig voor nieuwe (HR+++++++) ramen en kozijnen. Binnen een drie weken drie offertes bij vier aangevraagd.

