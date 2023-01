Penningmeesters PvdA-jongeren plunderen verenigingskas leeg

De jongerenafdeling van de PvdA, de Jonge Socialisten, is door financieel wanbeheer zo goed als failliet. Twee voormalige penningmeesters zouden voor meer dan 100.000 euro aan uitgaven niet kunnen verantwoorden.



Dat blijkt uit berichtgeving door NRC. Het gaat om 'financieel wanbeheer, met veel onverklaarbare, soms grote betalingen'. Tegelijk werden andere declaraties voor onder andere borrels en reiskosten juist niet uitbetaald.



Er is een bedrijfsrecherchebureau ingeschakeld om onderzoek te doen. Uit dat onderzoek komt de 'serieuze verdenking' naar voren dat de ex-penningmeesters zichzelf verrijkt hebben. In het geval van de penningmeester, die de functie bekleedde van september 2020 tot juni 2022, gaat het volgens de krant om 67.000 euro. De opvolger zou op de laatste dag als penningmeester 35.000 euro hebben overgemaakt.



Van twee ton naar min 50.000

In totaal is het eigen vermogen van de vereniging verdampt 'van ruim twee ton positief, naar 50.000 euro negatief'. Een deel van die uitgaven is wel te verantwoorden, maar werd uitgegeven aan ogenschijnlijk luxe zaken als internationale reizen en pakketten waarmee leden thuis maaltijden en cocktails konden maken.



De organisatie overweegt aangifte te doen bij de politie.



Het partijbestuur van de PvdA heeft de jongerenorganisatie onder curatele gesteld: uitgaven die de Jonge Socialisten willen doen, moeten eerst door het bestuur van de moederpartij worden goedgekeurd.



De Jonge Socialisten laten desgevraagd aan RTL Nieuws weten dat de berichtgeving van NRC klopt. Maar de vereniging wil verder geen uitspraken doen over het onderzoek.



Het landelijk bestuur van de PvdA schrijft in een reactie: "Het partijbestuur van de PvdA is geschrokken van de problemen binnen de JS. Wij steunen het huidige (nieuwe) JS-bestuur in zijn aanpak om uit te zoeken wat er is gebeurd en om orde op zaken te stellen. Daarnaast is de controle op uitgaven en inkomsten binnen de JS verstevigd, zo is vanuit de PvdA een commissie aangewezen die het nieuwe JS-bestuur adviseert."



De partij benadrukt ook dat de Jonge Socialisten 'een zelfstandige organisatie' is, gelieerd aan de PvdA. "Tussen beide organisaties bestaat een subsidierelatie."

Reacties

22-01-2023 08:09:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.147

OTindex: 83.866

Jong geleerd is oud gedaan…?!

