Hevige regens wekken drie-ogige prehistorische dieren tot leven

Een toerist die de rotsformatie The Wave in Arizona bezocht, zag verschillende kikkervisjesgarnalen zwemmen in een plas water die was achtergelaten door regenval.De wezens, ook wel bekend als Triops, maken deel uit van een prehistorische soort die al zo'n 550 miljoen jaar op de planeet leeft.De eieren slapen tientallen jaren en komen tot leven wanneer ze in contact komen met water.Een groep prehistorische Triops, een kikkervisje dat naast de dinosaurussen leefde, werd op video vastgelegd terwijl ze in een plas water zwommen in 'The Wave'.Adar Leibovitch, 29, bezocht de rotsformatie toen hij verschillende bizarre wezens met drie ogen in een plas zag.'Ik was zo in de war waarom ik midden in de woestijn was en in de plas levende wezens waren, hoe is dit mogelijk', deelde de computerengineer op zijn Instagram-account bij de video.'Hun eieren kunnen jaren alleen worden gelaten en zodra water het ei raakt, wordt het geactiveerd en ontstaat er leven.'Vernoemd naar de Griekse term voor 'drie-ogen', worden Triops soms kikkervisjesgarnalen genoemd vanwege hun lange hangende staarten of 'schildgarnalen' vanwege hun helmachtige schild.De wezens hebben ook twee grote samengestelde ogen en een kleine ocellus, of 'eenvoudig oog', in het midden met fotoreceptoren die helpen bij het detecteren van licht.Deze diersoort heeft overleefd sinds de tijd van de dinosaurussen en werd verondersteld uitgestorven te zijn totdat hij in de jaren dertig van de vorige eeuw weer werd ontdekt.Triops worden 'dinosaurusgarnalen' genoemd omdat hun uiterlijk weinig is veranderd ten opzichte van fossielen uit de Devoon-periode, tussen 419 miljoen en 359 miljoen jaar geleden, of meer dan 100 miljoen jaar voordat dinosaurussen op aarde rondliepen.De video van Leibovitch toont vier Triops die zwemmen in de ondiepe plas water in de prachtige rotsformatie.