China haalt konijnenkunstwerk weg: Is te lelijk

Het Chinese nieuwjaar begint niet voor iedereen goed. Om het Jaar van het Konijn in te luiden, werd er in de stad Chongqing een enorm konijn neergezet. Die moest al snel het veld ruimen omdat het kunstwerk te lelijk zou zijn.



Vooral online regent het klachten over het werk, meldt BBC. "Het konijn heeft dikke wenkbrauwen en lijkt op een man met een hele serieuze gezichtsuitdrukking. Is dit een feestelijk konijn?", vraagt iemand zich af. Iemand anders noemt het een enorme konijnentrol.



Zondag 22 januari begint het nieuwe Chinese jaar. Twee weken lang is het feest, waarvan een week ook een officiële feestweek. Er wordt flink uitgepakt, maar in Chongqing ging men blijkbaar iets te ver. "Internetgebruikers noemen het konijn beschamend. Na de klacht, hebben we iemand gestuurd om het konijn neer te halen", reageert het comité dat verantwoordelijk is voor het konijn.



Overigens is niet iedereen het met de klagers eens. Sommige mensen vinden het konijn juist op een traditionele verbeelding van het dier lijken.

Reacties

