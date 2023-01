Huis Vermeer blijkt op andere plek dan gedacht: Veel dingen uit die tijd onzeker

Al jaren trekt het huis van Johannes Vermeer in Delft hordes toeristen. Maar al die toeristen hadden eigenlijk een deurtje verder moeten zijn. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Rijksmuseum. En dit is lang niet de enige vergissing als het gaat om historische locaties. Maar is dat ook erg?



In Delft hangt een plaquette op de plek waar nu de Maria van Jessekerk staat: daar zou het huis van Vermeer zijn geweest. Maar nieuw onderzoek, die vanmorgen werd besproken in de podcast van het Rijksmuseum, wijst uit dat het huis in werkelijkheid een deurtje verder was.



"Eigenlijk is alles een vraagteken bij Vermeer", zegt Herman Weyers van museum Vermeer Centrum Delft. "We kunnen niet terugkijken in de zeventiende eeuw, dus heel veel dingen blijven onzeker."



Eerder onderzoek gaf aan dat Vermeer met zijn gezin en schoonmoeder aan de linkerkant van de poort woonde, waar nu dus de kerk staat. "Maar daar woonden de jezuïeten. Daar had Vermeer een goede band mee."



Het is niet de eerste plek waar verwarring over is ontstaan. Zo ligt het echte drielandenpunt 50 meter verder dan de plek die toeristen bezoeken. Het geboortehuis van de moeder van Karl Markx in Nijmegen ligt ook helemaal niet op de plek van de steen die aangeeft dat dat de plek zou zijn. Ook de plaat met een gedicht over Leiden van dichter Piet Paaltjens hangt op de verkeerde hoek van de straat.



Vroeger waren er nu eenmaal nog niet de databases zoals we die nu kennen, vertelt Goof Lukken, expert vrije tijd en toerisme aan de Breda University of Applied Sciences. "Het werd minder goed geregistreerd, dus dan zit je er weleens naast."



Of dat erg is? "Ik denk dat de toeristen er niet meer of minder door zullen komen. In zo'n beetje ieder oud gebouw waar je binnenkomt is niet alles precies hetzelfde als toen." Of het huis van Vermeer nou exact op die plek in de straat stond of niet, is volgens Lukken bijzaak. "Het gaat meer om de omgeving die hem inspireerde."



Nieuwe informatie kan een locatie of werk volgens hem alleen maar authentieker maken. "Bij restauratie van de Nachtwacht kwamen er ook allerlei nieuwe dingen naar boven uit oudere lagen. De romantiek van het verhaal wordt alleen maar groter. Hoe authentieker, hoe beter."



Dat geldt ook voor Vermeer, denkt Lukken. "Hij is mysterieus en we weten heel veel niet over hem. Dit versterkt alleen maar het karakter van dat verhaal. Als iets mysterieus is, dan speelt dat ook mee in de fantasie van toeristen. Het pand wordt misschien nog wel meer waard. En wie weet lokt het nog meer toeristen, omdat er nu weer aandacht voor is."

