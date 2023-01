Man krijgt 5000 dollar bij McDonalds-bestelling

Een man die naar de McDonalds ging voor een McMuffin, kwam bedrogen (red.) uit. In plaats van een alleen voedzame maaltijd kreeg hij een zak met 5000 dollar mee van de medewerkers.Josiah Vargas deed in de McDrive een bestelling. Toen hij na het afhalen zijn gerechtje wilde verorberen, bleek naast voedsel ook geld in de plastic zak te zitten. Maar liefst 5000 dollar. Het geld dat nog bij de bank gestort moet worden door medewerkers.Op TikTok deelt hij in een video zijn dilemma. Moet hij het geld retourneren of niet? "Ik moet het wel terugbrengen want volgens mij ben ik een goed mens", mijmert hij. "Waarom geven ze me dit? Weet je hoe graag ik dit geld wil?"Hij besluit toch naar binnen te gaan en het geld terug te brengen. De vrouw achter de kassa kan haar ogen niet geloven als Josiah binnenkomt en vraagt of ze in het betreffende filiaal misschien geld witwassen. "Oh mijn god, ik wil je een knuffel geven", antwoordt de vrouw.Er is goed nieuws voor de eerlijke vinder: naast een knuffel krijgt hij ook een maand lang gratis eten bij het fastfoodrestaurant. Daarnaast krijgt hij een vindersloon van 200 dollar. "Goede ruilwaarde wel", besluit Josiah.