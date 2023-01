Forum-scholen compleet gefaald: slechts drie leerlingen

Een half jaar geleden opende de eerste particuliere school van Forum voor Democratie in Almere. Op dit moment telt de school drie leerlingen en twee leerkrachten. Wel krijgt hij een voldoende van de Onderwijsinspectie.



De opening van door de overheid bekostigde Renaissancescholen is dan ook heel ver weg. Door een tekort aan benodigde ouderverklaringen zou zo'n school op zijn vroegst in 2025 open kunnen, maar met de tanende populariteit van Forum lijkt het onwaarschijnlijk dat dat nog gebeurt.



De partij heeft een jaar haar best gedaan om leerlingen te vinden, maar hoewel vooraf veel ouders interesse toonden bleef het aantal aanmeldingen beperkt. Om precies te zijn, zijn er nu drie leerlingen in groep zes voor wie ouders 300 euro per maand betalen. Er zijn twee betaalde leerkrachten en drie vrijwilligers.



Bedenker en Tweede Kamerlid Ralf Dekker (FVD) zegt in NRC "onaangenaam verrast” te zijn door de moeite die het kostte om de scholen op te richten. Ouders leken enthousiast maar wilden hun kind uiteindelijk niet naar een Renaissanceschool brengen. Daardoor moet FVD veel geld bijleggen in Almere. Dat geld komt van sponsoren, aldus Dekker.



Opmerkelijk is dat de Onderwijsinspectie de school "op alle vlakken een voldoende heeft gegeven". Zo'n beoordeling is verplicht voor alle nieuwe scholen. Maar behalve de inspectie is dus vrijwel niemand enthousiast over een school die geïnspireerd is op het gedachtegoed van een extreemrechtse partij.

Reacties

24-01-2023 00:51:31 HoLaHu

Oudgediende



Maar behalve de inspectie is dus vrijwel niemand enthousiast over een school die geïnspireerd is op het gedachtegoed van een extreemrechtse partij. Laten we daar dan alsjeblieft heel dankbaar voor zijn! Er is nog hoop voor de mensheid! Laten we daar dan alsjeblieft heel dankbaar voor zijn! Er is nog hoop voor de mensheid!

