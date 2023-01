Jongen (15) mist de bus en pakt de auto van zijn ouders

Een 15-jarige jongen is bij Kootstertille in Friesland betrapt op het besturen van een auto. Hij had de bus naar school gemist en was daarom achter het stuur van de auto van zijn ouders gekropen.



De politie kwam de jongen op het spoor bij een brug over het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille, schrijft Omrop Fryslân. Een verkeerslicht bij de brug sprong op rood en de bestuurder van de eerste auto die kwam aanrijden stopte. De auto daarachter ging om de wachtende auto heen en reed door rood.



De politie zag dat gebeuren en gaf de automobilist een stopteken. Na controle bleek dat het ging om een jongen van 15. De jongen vertelde de agenten dat hij haast had, omdat hij de bus naar school had gemist.



Zijn ouders hadden niet in de gaten dat hun auto verdwenen was.

Zijn ouders hadden niet in de gaten dat hun auto verdwenen was. Goeie les voor deze ouders - autosleutels niet meer laten rondslingeren. Goeie les voor deze ouders - autosleutels niet meer laten rondslingeren.

