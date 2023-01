Ambtenaar "wist niets" van 920.000 euro cash in zijn keuken

Een ambtenaar van de Belastingdienst die werd verdacht van het lekken van informatie die bij criminelen terecht kwam en bij wie 920.000 euro aan contanten in zijn keuken werd gevonden, komt er vanaf met een taakstraf van 180 uur. Tegen hem was twee jaar cel geƫist.



Dat blijkt uit een deze week openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Amsterdam.



De 53-jarige man werkte sinds 2007 als ambtenaar bij de Belastingdienst. Nadat in het kader van een onderzoek in februari 2022 informatie bij criminelen was opgedoken waarvan bleek dat de ambtenaar die niet veel eerder had opgevraagd, deed de politie in juli een inval bij de man.



Bij die inval trof de politie 920.000 euro in contanten aan in vijf kistjes, die waren verpakt in drie tassen. Het kapitale bedrag was verborgen achter de plinten van zijn keukenkastjes.



Eis 2 jaar cel

Het Openbaar Ministerie sleepte de ambtenaar wegens witwassen en computervredebreuk voor de rechter. Daarbij eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.



De ambtenaar zei echter dat hij niet wist dat het geld in zijn keuken was verborgen. Hij erkende wel voor mensen af en toe informatie uit de systemen van de Belastingdienst te hebben opgevraagd, om hen te helpen met fiscale vragen.



Uit de dinsdag openbaar geworden uitspraak blijkt dat de rechtbank Amsterdam het witwassen van 920.000 euro niet bewezen acht, omdat er geen bewijzen zijn dat de ambtenaar wist dat het geld in zijn keuken lag. Wel acht de rechtbank bewezen dat de man computervredebreuk pleegde.



"Ondanks zijn strikte geheimhoudingsplicht is hij gericht gaan zoeken in de hem uit hoofde van zijn functie ter beschikking staande en voor hem toegankelijke systemen van de Belastingdienst. De door hem geraadpleegde informatie heeft hij voor zichzelf gebruikt en met anderen gedeeld", aldus de uitspraak.



Daarbij is ook door verdachte opgevraagde informatie terechtgekomen bij personen die diep in het criminele milieu zitten, constateert de rechtbank.



De rechtbank benadrukt dat de overheid en de samenleving erop moeten kunnen vertrouwen dat een belastingambtenaar integer en uiterst zorgvuldig omgaat met de informatie over het leven van miljoenen Nederlanders, die in de systemen van de Belastingdienst is opgenomen.



"Verdachte heeft dit vertrouwen ernstig geschaad en daarmee ook het vertrouwen in de Belastingdienst. De rechtbank rekent verdachte dit zeer aan."



Daar tegenover staat dat de ambtenaar volgens een rapport van de Reclassering 'niet altijd even weerbaar was wanneer het aankomt op verzoeken van de gemeenschap' en wil de man 'graag leren hier sterker in te worden'. Ook houdt de rechtbank er rekening mee dat de ambtenaar niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten.



Daarom komt de man ervan af met een taakstraf van 180 uur. Wel heeft zijn werkgever aangekondigd hem te zullen ontslaan. Ook blijft er beslag liggen op de ontdekte 920.000 euro.

23-01-2023 10:38:32 De Paus

S Quote: Uit de dinsdag openbaar geworden uitspraak blijkt dat de rechtbank Amsterdam het witwassen van 920.000 euro niet bewezen acht, omdat er geen bewijzen zijn dat de ambtenaar wist dat het geld in zijn keuken lag.



Volkomen onbekende mensen zijn er dus zo maar in geslaagd om, geheel buiten zijn weten en zonder dat hij ook maar iets vreemds of verdachts heeft opgemerkt, vijf kistjes met dat enorme bedrag, verpakt in drie tassen, achter de plinten van zijn keukenkastjes te verstoppen. Goh, wie zou dat nou toch gedaan hebben?

