Gewapende overvaller valt Brusselse wijnzaak binnen, maar geeft geld meteen terug

Een Brusselse wijnhandelaar werd recent verrast door een gewapende overval. De ondernemer kon echter maar 110 euro geven, lang niet genoeg voor de overvaller. Toen de handelaar uitlegde dat hij als kleine ondernemer nog amper rondkwam, gebeurde er iets bijzonder: de overvaller gaf het geld terug, en keerde huiswaarts: «Ik had bijna het gevoel dat hij medelijden had met ons.»



Wijnhandel Le Cellier de Vinalgros in Oudergem vertelt zijn verhaal op Facebook. «Vandaag werden we verrast door een overval», schrijft de wijnzaak. «Wees gerust we zijn allemaal in orde, ook al zijn we erg geschrokken.»



De handelaar legt uit dat de overvaller hen om geld vroeg, maar dat hij hen maar 110 euro kon geven. «Hij bedreigde ons met zijn pistool en eiste dat we hem meer gaven, in de overtuiging dat we elders nog meer geld hadden liggen.»



Daarop probeerde de Brusselse handelaar de situatie van kleine zelfstandigen uit de doeken te doen: «We legden hem uit dat de situatie van kleine handelaren zeer kritiek was en dat we na het betalen van al onze lasten, lonen, belastingen en andere uitgaven niets meer over hadden.» Hij voegde eraan toe dat ze door de «opeenvolgende crisissen» nog maar weinig klanten hadden.



Verrassend genoeg luisterde de overvaller naar hun verhaal. «Hij vertelde ons dat we ons geld mochten houden en vroeg ons hoe we moesten vertrekken», vervolgt de uitbater. «Ik had bijna het gevoel dat hij medelijden had met ons en de trieste situatie waarin we ons nu bevinden.»



Hij hoopt dat «kleine rovers» snel «omgeschoold» kunnen worden «zodat die niet meer rekenen op kleine zelfstandigen om te overleven.»

«Hij vertelde ons dat we ons geld mochten houden en vroeg ons hoe we moesten vertrekken», vervolgt de uitbater. Hoe we moesten vertrekken? Ik begrijp deze zin niet.



Wat fijn dat zij hun geld mochten houden, maar dit wil niet zeggen dat ze er dan geen trauma aan hebben overgehouden, want het is toch een heel gebeuren als het je overkomt.

Mijn laatste overval waren 2 jochies van 13 en 14 jaar oud op zondagmorgen om half 7.

de 1 met een pistool, wat later nep bleek en de ander met een broodmes.

Op dat moment weet je dat ze jong zijn, maar zo jong.

Ik was in de shop en ik begreep wel dat ze geld wilden. Dus wij in optocht naar de kassa, ik voorop en op het moment dat ik de kassaruimte instapte, trok ik met een rotgang de deur dicht en op slot en rende naar achteren.

Die ene had toch een wapen en je gaat niet afwachten of die wel of niet echt is.

Achteraf jammer, want ik had hun beteuterde gezichten wel willen zien.

Binnen een half uur waren ze gepakt en ze hebben 3 maanden vastgezeten.

Maar dat doet wel wat met je. Niet dat ik er een trauma van heb. Uiteindelijk is er niets gebeurd en liepen we een soort van polonaise in de shop.

Maar waarom waren die kinderen op zondagmorgen op straat?

Bij een mormaal gezin moet je wel een hele goede reden hebben om dan op straat te mogen.Sporten of zo.



Mijn laatste overval waren 2 jochies van 13 en 14 jaar oud op zondagmorgen om half 7.

de 1 met een pistool, wat later nep bleek en de ander met een broodmes.

Op dat moment weet je dat ze jong zijn, maar zo jong.

Ik was in de shop en ik begreep wel dat ze geld wilden. Dus wij in optocht naar de kassa, ik voorop en op het moment dat ik de kassaruimte instapte, trok ik met een rotgang de deur dicht en op slot en rende naar achteren.

Die ene had toch een wapen en je gaat niet afwachten of die wel of niet echt is.

Achteraf jammer, want ik had hun beteuterde gezichten wel willen zien.

Binnen een half uur waren ze gepakt en ze hebben 3 maanden vastgezeten.

Maar dat doet wel wat met je. Niet dat ik er een trauma van heb. Uiteindelijk is er niets gebeurd en liepen we een soort van polonaise in de shop.

Maar waarom waren die kinderen op zondagmorgen op straat?

Bij een mormaal gezin moet je wel een hele goede reden hebben om dan op straat te mogen.Sporten of zo.

