Oekraïens leger krijgt hulp uit onverwachte hoek

Kiev bereidt zich voor op een mogelijke Russische aanval vanuit Wit-Rusland. Maar het grensgebied is moeilijk toegankelijk door de moerassige omstandigheden en daar spelen verrassende bondgenoten een belangrijke rol in. Oekraïne geeft de plaatselijke bevers krediet voor het onbewust versterken van haar verdedigingslinies.Oekraïense functionarissen hebben gewaarschuwd dat Rusland via Wit-Rusland een offensief zou kunnen starten in de Oekraïense grensregio Wolynië. Maar de lokale Oekraïense troepen zijn er momenteel redelijk gerust in omdat de omstandigheden ter plaatse een succesvol Russisch offensief op korte termijn quasi onmogelijk zouden maken.Het landschap wordt gekenmerkt door ondergelopen velden, dikke modder en verraderlijke moerrassen. Soldaten en officieren van de lokale eenheid hebben aan persbureau ‘Reuters’ verteld hoe de ongewoon zachte winter hen een aanzienlijk tactisch voordeel heeft gegeven.,,Op je eigen grondgebied helpt alles je om het te verdedigen - het landschap, veel rivieren, die dit jaar buiten hun oevers zijn getreden,” zegt Viktor Rokun, een van de plaatsvervangende commandanten van de brigade. De velden en bomen om hem heen zijn ondergedompeld in koud water.Maar Serhiy Khominskyi, woordvoerder van de brigade, prijst de plaatselijke beverpopulatie, die volgens hem, in tegenstelling tot andere jaren, meer ongehinderd haar werk kon doen. Bevers staan bekend als opmerkelijke bouwers en gebruiken boomtakken en modder om dammen te maken die hen beschermen tegen roofdieren.De knaagdieren hebben met hun bouwwerken geholpen om het terrein onbegaanbaar te maken. ,,Wanneer de bevers hun dammen bouwen, vernietigen mensen ze normaal gesproken, maar dat deden ze dit jaar niet wegens de oorlog, dus nu is er overal water,” legt Khominskyi uit.Militair analist Konrad Muzyka verklaart aan ‘Reuters’ dat Wolynië een ‘verschrikkelijke plaats zou zijn om een offensieve operatie uit te voeren’. ,,Er zijn daar veel waterlopen en heel weinig wegen,” zegt hij. ,,Dit maakt het gemakkelijk voor Oekraïense troepen om de bewegingen van Russische troepen te kanaliseren naar specifieke gebieden waar ze zouden worden beschoten door artillerie.”Momenteel zijn er tussen de 10.000 en 15.000 Russische troepen in Wit-Rusland gestationeerd en zij trainen regelmatig samen met de Wit-Russische strijdkrachten. Ook maandag zijn er weer nieuwe, gezamenlijke oefeningen gestart, die volgens waarnemers kunnen uitmonden in een nieuw offensief.