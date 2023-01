Amerikaanse staat Wyoming wil verkoopverbod elektrische auto’s in 2035

De Amerikaanse staat Wyoming wil de verkoop van nieuwe elektrische voertuigen in 2035 verbieden. De staat heeft wetgeving ingevoerd die uitgaat van een geleidelijke afschaffing.



Het verbod op de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren in staten als Californië stuit de inwoners van deze staat kennelijk zo tegen de borst, dat ze het omgekeerde willen bewerkstelligen.



Volgens een van de senatoren achter de nieuwe wet hebben de Verenigde Staten consequent geïnvesteerd in de olie- en gasindustrie om auto's op benzine te laten rijden. ,,De investering heeft geresulteerd in de aanhoudende werkgelegenheid van duizenden mensen in de olie- en gasindustrie in Wyoming en in het hele land’’, aldus senator Jim Anderson.



De resolutie met de titel ‘Uitfasering van de verkoop van nieuwe elektrische voertuigen tegen 2035' werd afgelopen vrijdag ingediend en heeft al sterke steun van leden van het Wyoming House of Representatives en de Senaat. Een totaalverbod is echter lastig, zo blijkt.



De wetgevende macht gaat dan ook ‘de industrieën en burgers van Wyoming aanmoedigen om de verkoop en aankoop van nieuwe elektrische voertuigen in Wyoming te beperken, met als doel de verkoop van nieuwe elektrische voertuigen in Wyoming tegen 2035 geleidelijk af te schaffen’.



De reden achter de wetgeving is niet moeilijk te raden. Want hoewel Wyoming met 500.000 inwoners de dunst bevolkte staat is van de VS, staat het op plek acht als het gaat om de olieproductie. In de resolutie staat letterlijk dat de overgang naar elektrische voertuigen de werkgelegenheid bedreigt.

21-01-2023 14:47:09 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.001

OTindex: 3.181

Neem het ze eens kwalijk dat zij hun inkomen beschermen, wij laten alles over onze kant gaan.



Buitenlanders worden voor banen binnengehaald en gepamperd maar degene die hier wonen krijgen de banen niet, zij worden afgewezen. Ik ken nu al genoeg mensen 40+ die geen baan krijgen ondanks alle inzet. Verpleegkundige en ICT'ers. De functie doet er niet toe als je boven 35 bent ben je oud, behalve als je met pensioen moet dan ben je jong.

21-01-2023 19:31:55 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.345

OTindex: 21.772

@omabep : Op dit moment kan iedereen die iets in zijn / haar mars heeft werk vinden. Zeker in de zorg en in technische banen. Momenteel zijn er voor elke 100 werklozen 121 vacatures. Tuurlijk het kan zijn dat je voor een baan moet verhuizen, maar het is onzin dat een verpleegkundige geen baan kan vinden.

