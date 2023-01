Politie geeft stopteken en bestuurder trapt meteen op rem, met botsing als gevolg

Als een automobilist maandagochtend vroeg iemand op de N9 bij Sint Maartensvlotbrug inhaalt over een doorgetrokken streep geeft de politie de bestuurder een stopteken. De bedoeling was dat hij zou stoppen in de parkeerhaven naast de weg. Maar hij zag het te laat.De bestuurder stopte midden op de weg. Zijn achterligger botste vervolgens op hem.De brokstukken lagen maandagochtend - het ongeluk gebeurde even over half 6 - over de weg verspreid. De N9 tussen Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug was enige tijd afgesloten.Volgens een getuige is de bestuurder die door de politie aan de kant was gezet gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met diegene gaat, is niet bekend.