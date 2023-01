Realityster Louisa slaat concurrent het ziekenhuis in, wordt uit RTL-show gekickt

Na een wilde vechtpartij is Echte Meisjes in de Jungle-deelneemster Louisa Janssen uit het programma getrapt. Louisa, bekend van het tv-duo Louisa en Rowan, sloeg deelneemster Esmee Ipema het ziekenhuis in. Ook zij komt niet terug in de Videolandshow. ''Er brak bij mij een stop.''



Een verloren opdracht en blije tegenstanders werden Louisa te veel. Ze dook op Esmee die daardoor van een heuvel afdonderde. Dit gebeurde in de aflevering van een week geleden. In de nieuwste episode wordt duidelijk dat beiden niet meer terugkeren. RTL maakt duidelijk 'geweld niet te tolereren'.



In de nieuwe aflevering vertelt deelneemster Esmee wat haar overkwam. Ze zegt door het incident heel veel tijd te hebben gehad. ''Ik viel elke keer weg, Vanaf dat moment weet ik ook niet veel meer.'' Met haar arm in een mitella valt ze vroegtijdig uit. ''Als ik geen pijn had en door mocht was ik zeker gebleven.''



Realityster Louisa voelde zich vernederd. ''Zij zijn allemaal echte vrouwen, en ik zit daar dan tussen als 'freak', zo zie ik dat op zo'n moment'', verklaart de tv-persoonlijkheid. Louisa is een transvrouw en werd samen met haar man Rowan, die ook transgender is, bekend. ''Ik voelde me heel onzeker.''



Op Instagram schrijft Louisa dat ze de opmerkingen van de andere deelneemsters niet meer aankon. ''Pesten en onrechtvaardigheid, daar kan ik heel slecht tegen.'' Ze heeft spijt van de aanval en vraagt haar volgers om haar te vergeven. ''Ik vind het heel spijtig dat dit heeft moeten gebeuren, ruzie maken of vechten zit totaal niet in mij. Ik hoop dat jullie het mij vergeven en ook mijn goede kanten kunnen zien.'' Ze schrijft met een lach en een traan door te gaan. ''En van fouten maken worden wij alleen maar beter van.''

Reacties

Louisa, bekend van het tv-duo



Volgens mij is ze door deze actie pas bekend geworden... Volgens mij is ze door deze actie pas bekend geworden...

Ik ben nu al blij dat ik dat programma nog nooit gezien hebt.

Ze heeft spijt van de aanval en vraagt haar volgers om haar te vergeven. ''Ik vind het heel spijtig dat dit heeft moeten gebeuren, ruzie maken of vechten zit totaal niet in mij. Ik hoop dat jullie het mij vergeven en ook mijn goede kanten kunnen zien.'' Ze schrijft met een lach en een traan door te gaan. ''En van fouten maken worden wij alleen maar beter van.'' Zij kan beter de aangevallen Esmee om vergeving vragen. Volgers zijn tijdelijk de schade die zij Esmee met haar kracht aanbracht is blijvend. Ik hoop dat zij er niet mee wegkomt en gestraft wordt, je minderwaardig voelen mag niet leiden tot iemand in elkaar slaan, ook niet als een "beroemdheid". Hoe is het wanneer het haar weer overkomt, hoe blijft die persoon achter? Zij kan beter de aangevallen Esmee om vergeving vragen. Volgers zijn tijdelijk de schade die zij Esmee met haar kracht aanbracht is blijvend. Ik hoop dat zij er niet mee wegkomt en gestraft wordt, je minderwaardig voelen mag niet leiden tot iemand in elkaar slaan, ook niet als een "beroemdheid". Hoe is het wanneer het haar weer overkomt, hoe blijft die persoon achter?

