Burgemeester New York: Geen plek voor asielzoekers in New York

De burgemeester van New York reisde zondag naar de Mexicaanse grensstad El Paso en verklaarde dat “er in New York geen plaats is” voor busladingen migranten die naar de dichtstbevolkte stad van Amerika worden gestuurd.



Eric Adams, een Democraat, had ook kritiek op de regering van de Democratische Amerikaanse president Joe Biden en zei dat “het nu tijd is dat de nationale regering haar werk doet” in verband met de immigrantencrisis aan de zuidgrens van Amerika.



Het bezoek van een burgemeester van New York aan een stad aan de zuidgrens over de immigrantenkwestie is ongekend.



Busladingen migranten zijn door Republikeinse staten naar New York en andere steden verscheept. Dat heeft een huisvestingscrisis in New York en een verergerende daklozencrisis in de stad verergerd.



Adams’ reis naar El Paso komt nadat hij zei dat de toestroom van migranten naar New York de stad wel 2 miljard dollar kan kosten, op een moment dat de stad al met een groot begrotingstekort kampt.



In de afgelopen maanden hebben de Republikeinse gouverneurs van Florida en Texas duizenden migranten die asiel zoeken in de VS naar steden gestuurd die geleid worden door Democratische politici, waaronder New York, Chicago en Washington D.C.

19-01-2023 13:28 Emmo

Volgens Wiki heeft de staat New York 159 inwoners per km². Als je dat vergelijkt met Nederland (424) zou je zeggen dat daar meer plek zou moeten zijn dan hier.

