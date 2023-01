Bronzen sculptuur van Martin Luther King krijgt gemengde reviews: Waarom lijkt dit pornografisch?

Een gloednieuw bronzen sculptuur van Martin Luther King en zijn vrouw Coretta Scott King wordt gemengd ontvangen. Het standbeeld ter waarde van 10 miljoen dollar is gebaseerd op een foto van het koppel dat elkaar een omhelzing geeft op het moment dat ze ontdekken dat hij de Nobelprijs voor de Vrede won in 1964. Het beeld, genaamd ‘The Embrace’, moet vier knuffelende armen voorstellen, maar lijkt volgens velen eerder op een seksuele daad.Het bronzen standbeeld werd vrijdag voorgesteld in Boston, in de Amerikaanse staat Massachusetts, voor een grote menigte. Het is de stad waar Martin Luther King studeerde en verliefd werd op Coretta Scott King. De activist organiseerde er ook betogingen. Het beeld is een ode aan de liefde tussen het paar en hun strijd voor raciale ongelijkheid. Het is zo’n zes meter hoog en zou het grootste standbeeld in de Verenigde Staten zijn in het teken van de strijd tegen racisme.Het beeld werd ontworpen door Hank Willis Thomas en de MASS Design Group en werd gekozen uit 126 ontwerpen. Wat meteen opvalt is dat het beeld enkel twee paar armen toont, zonder hoofden. Hoewel hier duidelijk een artistieke keuze gemaakt werd, roept dat bij velen wat esthetische vraagtekens op. Sommigen zien er namelijk iets anders in dan een omhelzing, zeker wanneer je het standbeeld vanuit de verkeerde hoek bekijkt.«Is er een hoek waaruit dit er niet pornografisch uitziet?», vraagt iemand zich af op twitter. Iemand anders zegt van niet, alvast: «Gestoord hoe ze een beeld gehouwen hebben van MLK waarbij vanuit iedere hoek het beeld eruit ziet als een andere seksuele daad, lichaamsfunctie of holletje.» «Dit is verschrikkelijk», schrijft de Britse rapper Zuby nog.Niet iedereen is even onverbiddelijk voor het sculptuur, gelukkig. Anderen zijn blij om te zien dat een groot sculptuur voor MLK opgetrokken werd in Boston. Vanuit andere hoeken kan je volgens sommigen de omhelzing ook beter waarnemen.