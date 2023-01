TikTok'er (33) die extreme eetvideo's maakte gestorven aan hartaanval

In de Verenigde Staten is een TikTok-influencer die bekend werd met eetvideo's overleden. De 33-jarige man die online bekend stond als Waffler69 stierf aan een hartaanval. Hij werd bekend door het maken van eetvideo's.



De meest populaire video's van de influencer waren de zogeheten mukbangs, waarbij hij de meest uiteenlopende snacks in korte tijd naar binnen werkte. Ook maakte hij een serie waarop hij ingeblikt voedsel van soms tientallen jaren geleden opat. Zijn broer maakte op TikTok bekend dat Taylor, zoals Waffler69 echt heette, is overleden.



Op het videoplatform reageren collega's geschokt op het nieuws van Taylors overlijden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: