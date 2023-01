Albanese medewerkster van geheime dienst betrapt met 58 kilo drugs aan grens

Erisa Fero, een 28-jarige medewerker van de Albanese inlichtingendienst, is betrapt aan de grens met Noord-Macedonië met zo’n 58 kilogram cannabis in haar auto. Dat maakte de Albanese politie bekend. Volgens hen zou ze in het verleden haar overheids-ID meermaals gebruikt hebben om drugs te smokkelen. Vier mensen werden gearresteerd: Fero, haar vermoedelijke partner, en twee minderjarigen.



Fero was aan de slag bij de inlichtingendienst van het het Albanese nationale leger AKSh. De 28-jarige, die ook actief was op TikTok, gebruikte die positie om drugs te smokkelen via haar overheids-ID. Dat plannetje lukte aardig, tot 29 december, toen ze op heterdaad betrapt werd. Volgens de lokale krant Gazeta Sot zou ze gezegd hebben dat de politie «niet het recht had om een auto van het ministerie te checken». Ze werd samen met drie anderen alsnog aangehouden voor drugssmokkel. De politie is nog steeds op zoek naar twee andere verdachten die aan de overkant van de grens de drugs zouden ontvangen.

