Vrouw mag van veel geluk spreken tijdens bijlwerpen: «Gek genoeg heb ik al mijn tanden nog»

Een Amerikaanse vrouw is onlangs door het oog van de naald gekropen toen een bijl tijdens het bijlwerpen haar richting uitkwam. «Daarom zal ik dit nooit doen», klinkt het bij haar geschrokken volgers.Kameron Davis waagde zich onlangs aan een partijtje bijlwerpen in de Amerikaanse stad Memphis. Op een bepaald moment mikte de 25-jarige dame echter te hard naar de grond waardoor de bijl terugkaatste en haar gezicht op een haar na miste.Ze deelde de bloedstollende beelden op TikTok , waar ze haar volgers meteen geruststelt. «Gek genoeg heb ik al mijn tanden nog», knipoogt ze. Ook haar volgers beseffen dat ze een erg goede engelbewaarder heeft. «Dit had rampzalig kunnen aflopen. Blij dat je oké bent», «Dat scheelde écht niet veel», «Daarom zal ik dit nooit doen. Te akelig voor mij», «Ik had niet verwacht dat die bijl zo ver zou terugkaatsen», en «Dit heeft enorm veel ‘Final Destination’-vibes», klinkt het opgelucht.