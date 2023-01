Ruud (54) stopte na veel gedoe met stadsverwarming en krijgt nu juist geld terug: Credits naar mijn vrouw

Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Ruud Smit (54) uit Utrecht.



Hoe woon je?

,,Samen met mijn vrouw en zoon (18 ) woon ik in een hoekwoning in Utrecht. Het is een groot huis. We hebben een woonoppervlak van 170 vierkante meter. We zouden met de garage en zonder het aflopende dak op twee niveaus, uitkomen op meer dan 200 vierkante meter. Dat komt omdat het verdeeld is over drie lagen. Het huis is in 2002 gebouwd en wij zijn de eerste bewoners.



Ons huis, en onze hele wijk, is gasvrij. We hadden stadsverwarming, maar dat vond ik niet duurzaam genoeg. Na een hoop gedoe heb ik me voor 423 euro daarvan afgesloten. We hebben sinds oktober van 2021 een warmtepomp die gekoppeld is aan tien radiatoren. Ik wilde dit eigenlijk al lang, maar er werd gezegd dat je vloerverwarming nodig hebt voor een warmtepomp. We hebben een houten vloer en het was onbespreekbaar voor mijn vrouw dat die eruit zou gaan. Dat is haar grote droom. Toen ik hoorde van die radiatoren, heb ik dat gekozen.



Na vloerverwarming is dat voor ons de tweede beste keus. Ze hangen door het hele huis. Voorheen hadden we alleen drie infraroodpanelen. Daarvan gebruiken we nu alleen die in de badkamer nog. Verder is het huis volgens de normen uit 2002 geïsoleerd. Niet de allerhoogste norm dus, maar wel gewoon goed. We hebben verder nog dertig zonnepanelen en een warmtewisselaar voor de ventilatie.”



Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben een driejarig contract bij Greenchoice. Dat contract loopt halverwege dit jaar af. Momenteel betalen we niks per maand. Mijn vrouw regelt dat allemaal. Dus alle credits voor haar. We krijgen nu ieder jaar geld terug. Vorig jaar bijvoorbeeld 460 euro.



Het is nu dus een nul-op-de-meterwoning. Ons recente jaarverbruik was 4800 kWh en we leverden 5400 kWh terug. Dat is dus netto minus 600 kWh. Maar per oktober 2021 hebben we dus de warmtepomp geïnstalleerd en, naast de 22 zonnepanelen van 270 WP, nog acht zonnepanelen van 400 WP.



We hebben destijds niet eens voor de goedkoopste deal voor een gekozen, maar voor - in onze ogen - de groenste deal. We wilden geen grijze stroom, maar groene stroom. We hadden natuurlijk ook nooit verwacht dat de markt zich zo zou ontwikkelen. Nu voelt het ook wel beschamend, omdat we juist geld krijgen.”



,,Wij zijn ultra groene types. Dat was ook onze motivatie toen we het huis wilden verduurzamen. Nu we dat hebben gedaan, hoeven we niet meer op te letten. In het begin vond ik het nog lastig dat de warmtepomp bijvoorbeeld ook in de nacht moest blijven draaien. Dat vond ik zonde, maar het bleek wel echt beter. Daarom hebben we nu ook een hond die het erg luxe heeft. In de nacht heeft hij het 20 graden en overdag 21 graden, het hele jaar door.



Oké, in de zomer is het misschien iets warmer. Maar het systeem kan ook koelen. Niet veel, maar op extreem hete dagen is het bij ons in huis nooit warmer dan 24 graden. Dat is prima. Dat komt ook omdat we buiten een groot zonnescherm hebben hangen.



We hebben geen auto maar alleen een elektrische motor. Als we een auto nodig hebben, gebruiken we een huurauto van MyWheels. Mijn vrouw en ik zijn ook hardcore vegetariërs en we vliegen niet meer. We gaan het liefst op fietsvakantie. Onze zoon is daarin totaal anders. Hij eet wel vlees en doucht het liefst de hele dag. Dat zal de leeftijd wel zijn, hè?



Als het moet, hebben we ook nog ruimte voor een accu om onze stroom op te slaan. Dit voor als de salderingsregeling er helemaal af zou zijn. Ik heb niet zo’n hoge pet op van innovaties die via de overheid moeten gaan, dus ik ben bang dat we de kant van eigen accu’s per woning op gaan. Ik geloof zelf meer in opslag in grote accu’s per wijk. Een mogelijkheid is ook dat we de accu’s van deelauto’s in de buurt gebruiken om wijkgericht stroom te kunnen terugleveren naar huishoudens.”

Reacties

18-01-2023 13:11:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.131

OTindex: 83.839

Leuk voor de hond

18-01-2023 16:01:42 Cubbie

Senior lid



WMRindex: 577

OTindex: 17

Zal ze nog wel vies tegen gaan vallen met die warmtepomp. Absoluut groene energie hoor, daar zul je mij niet over horen. Maar zoek zelf voor de grap maar eens op hoeveel stroom zo'n warmtepomp per jaar verbruikt voor verwarming en warm water

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: