Chaos in Bennekom, waar de ene na de andere auto het water in rijdt

Chaos aan de Parklaan bij Bennekom, waar de ene na de andere auto (bijna) in het water rijdt. Vanwege de aanleg van deze nieuwe ontsluitingsweg van Ede is het al sinds september 2020 niet meer mogelijk om daar de oprit van de snelweg naar Arnhem te nemen. Door gewenning of mogelijke verouderde navigatiesoftware belandden verschillende automobilisten in het water.Zo ook deze zaterdagmiddag. Twee vrouwen moesten met hulp van de brandweer uit de auto worden gehaald toen zij op de Parklaan in het water belandden. Er raakte niemand gewond, maar de schrik zat er flink in.Het hekwerk, dat weggebruikers moet waarschuwen voor het afgesloten wegdek, was verdwenen. Terwijl de gemeente dat aan het eind van de middag opnieuw plaatste was het weer raak: opnieuw reed een automobilist het natte weiland in. Het voorval gebeurde nog maar kort nadat de twee vrouwen met hun auto te water gingen. Ook dit voertuig moest door een berger op het droge getrokken worden.De incidenten op de Parklaan volgen elkaar in rap tempo op. Afgelopen vrijdagavond vond er ook al een incident plaats toen een automobilist de snelweg dacht op te rijden. De bestuurder probeerde nog te remmen, maar hield het niet droog.Op 5 januari ging het ook al mis toen een automobilist, mogelijk vanwege verouderde navigatiesoftware, het weiland in reed. Ook toen moest er een berger aan te pas komen om de auto het droge op te trekken.Inmiddels is er weer een hek geplaatst.