Prins Harry-lookalike vreest voor leven na openbaringen over Taliban

De memoires van Prins Harry houden de gemoederen flink bezig. De Britse royal maakt met zijn boek onder andere het leven van één van zijn dubbelgangers flink moeilijk. Rhys Whittock voelt zich niet langer veilig sinds het boek op de markt is.



In het boek Spare schrijft Harry namelijk dat hij 25 mensen heeft gedood tijdens zijn uitzending in Afghanistan. Harry noemt ze in zijn boek 'schaakstukken die van het bord zijn geveegd'. Dat valt vooral bij de Taliban niet in goede aarde.



En ook Whittock is niet blij met de onthulling. De 39-jarige entertainer werkt sinds 2017 als Prins Harry-lookalike. Hij verschijnt op feesten en partijen verkleed als de prins en verdient daar een leuk zakcentje mee. "Vanwege Harry's dienst in het leger, is hij nu een doelwit. Je moet een zonnebril gaan dragen in het openbaar", schreef zijn moeder nadat het boek op de markt kwam.



Whittock wordt naar eigen zeggen dagelijks aangezien voor de prins. Daardoor is hij bang dat ook onterecht het doelwit zal worden van een eventuele aanslag. "Deze memoir had eerst even gecheckt moeten worden door de Britse veiligheidsdiensten", zegt hij tegen Express. "Het is gek dat ze dit nooit hebben gecheckt, want Harry heeft extra beveiliging nodig vanaf nu."

Reacties

18-01-2023 09:41:11 allone

Bordje omhangen: ik ben niet Harry?!

Pruik opzetten?Bordje omhangen: ik ben niet Harry?!

18-01-2023 17:26:41 Mamsie

Tondeuzekapsel en bril opzetten. Probleem opgelost.

