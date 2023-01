Man moet alimentatie betalen aan ex-vrouw die €8000 per maand als escort binnenharkt

Een man uit Johannesburg (Zuid-Afrika) moet van de rechter continueren met overmakingen van partneralimentatie aan zijn ex-vrouw, ondanks dat zij volgens hem omgerekend tot €8000 op maandbasis verdient als escortdame.



Als bewijs haalde hij een rapport aan van een privé detective, die de vermeende dame van lichte zeden achtervolgde en achter meerdere online advertenties kwam.



De ex ontkende echter ‘duizenden per maand’ te verdienen met haar werkzaamheden. Dat meldt lokaal mediahuis IOL donderdag.



Uit bankafschriften zou blijken dat zij geen additionele inkomsten geniet dan die van haar ex, de partneralimentatie.



Volgens de man beschikt zij echter over geheime bankrekeningen.



Deze beweringen zijn in de optiek van de rechter niet voldoende bewezen en moeten de betalingen aan de vrouw worden voortgezet.

