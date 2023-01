Krankzinnige beelden: Chinese vrouw eet levende tarantula’s met smaak op

“Als het vier poten heeft en het is geen stoel, als het twee vleugels heeft maar het is geen vliegtuig, als het zwemt en het is geen onderzeeër, dan eten Kantonezen het op”, zei de inmiddels overleden prins Philip, de man van Queen Elizabeth II, in 1986 bij een World Wildlife Fund-meeting.Dit filmpje bewijst in ieder geval niet het tegendeel. Een Chinese vrouw filmt zichzelf terwijl ze een groep levende tarantula's bij zich heeft verzameld en een bak met hete pepersaus voor de neus heeft staan. De gemiddelde kijker heeft dan al een donkerbruin vermoeden van wat komen gaat en wordt niet teleurgesteld.De enorme loopspinnen staan op het menu van de vlogger met vlechten en verdwijnen een voor een achter de kiezen. “Nog eentje dan”, zegt de vrouw terwijl ze een spin zo groot als een smartphone over haar arm laat lopen. Ze dipt het achtpotige monster in de hete saus en vergruist hem tussen haar tanden.