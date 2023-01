Frans meisje dood gevonden door ouders in wasmachine, doodsoorzaak onbekend

In Parijs is een meisje van 3 jaar oud gevonden in de wasmachine van haar ouders. De doodsoorzaak van het meisje is onbekend. De politie is een onderzoek gestart, maar voorlopig lijkt het op een noodlottig ongeluk.



Volgens de Franse krant Le Parisien vonden de vader en enkele zussen van het meisje haar nadat ze al een tijdje niet meer was opgemerkt. Het meisje was vorige week jarig.



De vader kwam thuis van zijn werk en dineerde met zijn vrouw en één ander kind. Pas na het avondeten merkten ze de afwezigheid van het jonge meisje op.



Het hele gezin, dat vijf kinderen telt, begon daarop te zoeken naar het meisje. Even later werd ze gevonden in de wasmachine.



De vader liet weten dat de deur van de wasmachine dicht was op het moment dat hij zijn dochter aantrof. De wasmachine draaide niet.



Direct na de vondst werd de ambulance gebeld. Die nam het meisje mee naar het ziekenhuis waar zij een uur later overleed.



Volgens de eerste bevindingen lijkt het kind gestikt te zijn. Een autopsie moet de doodsoorzaak van het kind definitief vaststellen.

