Amerikaanse mega-jackpot valt: 1,35 miljard voor één winnaar

Iemand in de Amerikaanse staat Maine mag zich de winnaar noemen van 1,35 miljard dollar (omgerekend zo'n 1,24 miljard euro). De jackpot in deze loterij was al maanden niet gevallen.



30, 43, 45, 46, 61 en 14.



Die zes getallen zorgde ervoor dat de Amerikaanse Mega Millions jackpot gisteravond viel. Volgens de loterij werd het winnende lot verkocht in de staat Maine, in het noordoosten van de Verenigde Staten.



De 1,35 miljard wordt uitgekeerd in jaarlijkse betalingen. Na 29 jaar zou de winnaar dan het hele bedrag hebben ontvangen. Als die ervoor kiest om in één keer uitbetaald te krijgen, dan wordt het lagere bedrag van 724,6 miljoen dollar overgemaakt.



De jackpot van Mega Millions was al 25 keer achter elkaar niet gevallen, waardoor het bedrag maar bleef oplopen. De winkans was 1 op 302,6 miljoen. Zo zag de trekking eruit:



Naast de winnaar van de 1,35 miljard viel ook 14 keer een prijs van 'slechts' 1 miljoen en een aantal prijzen van 10.000 en 20.000 dollar. Winnaars van die prijzen wonen door heel Amerika. Nu de prijs gevallen is, zakt de jackpot van de volgende trekking naar 20 miljoen dollar.



Deze jackpot is de op drie na grootste prijs in de Amerikaanse geschiedenis. De allergrootste jackpot viel nog afgelopen november, in een andere loterij. Toen mocht een Amerikaan zich de winnaar noemen van ruim 2 miljard dollar.

16-01-2023 15:59:59 MIADIA









3 miljoen 30 jaar lang laten uitbetalen is al 10000 per maand. ik geloof niet dat ik kan bevatten hoeveel geld dit per jaar of per maand is, zelfs als je voor het lagere bedrag zou gaan, wat je nog steeds niet in één leven op kan maken (behalve dan meneer Musk als hij nog eens twitter koopt en verprutst)



16-01-2023 16:05:21 Emmo









@MIADIA : Met een dergelijke bankrekening heb je binnen de kortste keren een hele schare vrienden die je met alle liefde willen helpen met opmaken.

16-01-2023 16:29:59 vaughn









Je zou ook 1325 gezinnen blij kunnen maken met een miljoen elk.

