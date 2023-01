Ramon zat al 335 keer in het publiek van De Slimste Mens

Jaren geleden dacht Ramon Wiendels (41) uit Doetinchem dat het leuk zou zijn om één keer de opnames van een televisieprogramma bij te wonen. Inmiddels zit hij bijna wekelijks in het publiek bij tv-shows en staat de teller op duizend. Zijn favoriete programma is De Slimste Mens, daar zat hij ruim driehonderd keer. "Het verveelt nooit!"

Wiendels heeft het bijgehouden, hij heeft inmiddels duizend keer in het publiek gezeten bij opnames van verschillende tv-shows. Van Lingo tot The Masked Singer en van Kassa tot Met het mes op tafel, hij zat met enthousiasme te klappen op de achtergrond. "Ik heb eigenlijk alles al wel eens bijgewoond."

Wat hij er zo leuk aan vindt? "Ik kan het moeilijk omschrijven, maar het doet iets met je. Ik vind het zo mooi", vertelt Wiendels over zijn bijzondere hobby. Hij vergelijkt het met naar het theater gaan. "Het is gewoon entertainment. Het gaat mij nooit vervelen."



Hij doet graag een beetje mee als hij bij spelletjesprogramma's zit. "Soms heb je wel eens een kandidaat waar je sympathie voor voelt en dan mompel je eens wat. Echt voorzeggen mag natuurlijk niet."

Hij is niet van plan te stoppen met zijn favoriete bezigheid. En hoewel hij overal al wel eens in het publiek heeft gezeten, ontbreek De Gouden Televizier-Ringgala nog in zijn lijstje. "Daar kom je niet zomaar binnen, maar dat zou ik erg graag willen."

Reacties

16-01-2023 16:01:17 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.340

OTindex: 21.756

Tsja, je kan maar een hobby hebben.

16-01-2023 16:27:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.111

OTindex: 83.827

Waarom niet. Als hij er plezier in heeft.

