Man voor de zeventigste keer gearresteerd na jatten koffer vol vlees

Een man uit Garfield Heights in de Amerikaanse staat Ohio is voor de zeventigste keer gearresteerd. De 62-jarige man werd dit keer opgepakt omdat hij een koffer vol stopte met voorverpakt vlees en hij weigerde te betalen.



De man deed zijn onbetaalde boodschapjes bij supermarkt Walmart. Nadat hij zonder af te rekenen met de kar vol vlees de winkel uitreed, besloot het personeel de politie te bellen. De dief was goed voorbereid: hij had een koffer mee om het vlees in te stoppen, meldt Cleveland19.



Helaas had hij niet met alles rekening gehouden: aan de rand van de parkeerplaats blokkeren de wielen van het winkelwagentje automatisch. Volgens de politie laadde hij vervolgens de buit in de koffer en besloot hij wat niet meer in de koffer kon te dumpen in een container.



Agenten konden de man niet ver van de supermarkt toch in de boeien slaan. Volgens de politie steelt de man wel vaker vlees, wat hij vervolgens doorverkoopt aan restaurants. Hij rekent de helft van de marktwaarde, waardoor hij een leuk bedragje bijverdient.

Reacties

16-01-2023 08:20:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.109

OTindex: 83.825



Of is dit zijn officiële beroep? Ook een manier om wat bij te verdienenOf is dit zijn officiële beroep?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: