Baas oliereus wordt voorzitter klimaattop: Vos als baas kippenhok

Er is een opmerkelijke leider gevonden voor de volgende klimaattop in 2028 in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land heeft Sultan Ahmed Al Jaber benoemd als voorzitter. "Dit gaat nog verder dan een vos de baas maken van het kippenhok."



Al Jaber is sinds 2016 de CEO van staatsbedrijf The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), een van de grootste oliebedrijven ter wereld. En dus komt er veel kritiek op de benoeming.



"De VN Klimaattop is bedoeld als gelegenheid voor de wereld om vervuilers ter verantwoording te roepen, maar wordt steeds meer gegijzeld door diegenen met de tegenovergestelde belangen", aldus Teresa Anderson van ontwikkelingsorganisatie ActionAid tegen de Amerikaanse zender CNBC.



Op de top in Egypte in het afgelopen jaar was er volgens Anderson groeiende invloed van oliemaatschappijen en aandacht voor hun belangen. En dat zijn de belangen van een industrie die verantwoordelijk is voor de klimaatcrisis zelf, vult Tasneem Essop aan, directeur van klimaatorganisatie Climate Action Network.



"Hij kan geen voorzitter worden van de top met zo'n belangenconflict", zegt Essop tegen The Guardian. "Dit gaat nog verder dan een vos de baas maken van het kippenhok", zegt Anderson.



Al Jaber is behalve de baas van ADNOC ook minister van Industrie en Technologie en 'klimaatgezant'. De ADNOC is goed voor meer dan 4 miljoen vaten olie per dag en met deze productie is het in grootte de twaalfde olieonderneming.



De angst van de klimaatorganisaties voor Al Jaber lijkt wel terecht. Volgens hem zijn fossiele brandstoffen nog hard nodig in de komende jaren. Er wordt nu nog niet genoeg energie uit hernieuwbare bronnen als zon en wind opgewekt. Stoppen met investeren in het oppompen van olie is vragen om problemen, zei Al Jaber op een forum van persbureau Bloomberg vorig jaar.



Al-Jaber heeft ook de onderneming Masdar in Abu Dhabi opgericht. Het bedrijf richt zich op duurzame energie en de ADNOC heeft er een belangrijk aandeel in. De VAE zijn de tweede Arabische natie die de klimaatconferentie organiseren, na Egypte.

Het lijkt wel een sprookje

Als de vos de passie preekt....

Boer, pas op je kippen!!!

Nou vraag ik mij af hoeveel invloed een voorzitter heeft op het verloop van zo'n top.

