Met honderden privéjets naar het World Economic Forum om over opwarming van de aarde te praten

De opwarming van de aarde staat hoog op de agenda bij het World Economic Forum volgende week. Toch een beetje jammer dat een aantal deelnemers met een privéjet afreist naar Davos.



Tijdens de vorige top landden er duizend privévliegtuigen op de luchthaven bij de Zwitserse plaats, twee keer zoveel als normaal, blijkt uit onderzoek van CE Delft. De onderzoekers konden zeker vijfhonderd vluchten toeschrijven aan bezoekers van het WEF. En doordat een deel van de mensen van ver kwam, lag de CO2-uitstoot zelfs vier keer hoger dan normaal.



In de week van de conferentie is er naar schatting 9,7 kiloton CO2 uitgestoten door alle privéjets bij elkaar. Dat is evenveel als de uitstoot van 35.000 auto's die heen en weer rijden tussen Parijs en Davos.



Al deze bezoekers zouden ook met een gewoon passagiersvliegtuig kunnen gaan. Dat is vijf tot veertien keer minder vervuilend, afhankelijk van het type privéjet. En stel je voor dat ze met de trein zouden komen. Dat zou maar liefst vijftig keer minder vervuilend zijn.

Reacties

15-01-2023 14:47:07 Emmo

(met de auto is het krap tien uur).



Laatste edit 15-01-2023 14:47 Er waren toch van die mooie plannetjes voor het uitbreiden cq op poten zetten van een Europees railnetwerk? Dan lijkt me dit een uitgelezen kans. suggestie (met de auto is het krap tien uur).

15-01-2023 15:31:22 Mamsie

En stel je voor dat ze met de trein zouden komen.



Nee, kom nou! Net als de gewone mensen? Zomaar tussen het plebs? Dat is toch echt onvoorstelbaar! Nee, kom nou! Net als de gewone mensen? Zomaar tussen het plebs? Dat is toch echt onvoorstelbaar!

15-01-2023 16:02:09 allone

Deja vu. Dat is niet de 1ste keer

