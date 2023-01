Britse student wordt ontslagen, maar neemt wraak

“Een bericht aan alle klanten. Ik ben net ontslagen en B&Q (een Britse retailer; nvdr) is een klotebedrijf. Fuck iedereen. Nog een prettige dag verd

15-01-2023 08:28:10

18 jaar, tja, die denken nog niet echt na over het vervolg van hun acties. Wat ik vreemd vind is dat hij geen waarschuwing kreeg maar direct ontslagen werd, ik kan me voorstellen dat dit oneerlijk overkomt. Hij zal wel bijgepraat zijn nu zoals ik het einde van het artikel lees, maar het is wel gebeurd en dit nemen andere bazen zich ter harte.