Vliegtuig landt vóór landingsbaan op Schiphol

Een passagiersvliegtuig heeft donderdagochtend op Schiphol door nog onbekende oorzaak een verkeerde landing gemaakt en is voor de landingsbaan geland. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) liet op Twitter weten een melding gehad te hebben en onderweg te zijn naar Schiphol voor een verkennend onderzoek.



Een woordvoerder van Schiphol zegt in een reactie dat de achterkant van een toestel van het Amerikaanse Delta Airlines rond 08.00 uur op het onverharde deel van de Schiphol-Oostbaan terecht is gekomen, net iets voor het begin van die baan. De Oostbaan raakte daardoor beschadigd en kon gedurende een uur niet worden gebruikt. Inmiddels is de baan weer vrijgegeven.



Na het incident is het toestel naar de gate getaxied, zegt de Schipholwoordvoerder. Daar konden de passagiers van boord gaan.



De Oostbaan is de kortste baan van Schiphol. De in zuidwestelijke richting gelegen baan wordt niet dagelijks gebruikt, maar vandaag was dat vanwege de harde wind wel het geval.



Schiphol heeft de verkeerde landing gemeld bij de OVV. Die kijkt bij het verkennend onderzoek of het nodig is om grondiger onderzoek te doen naar het incident.

