Opnieuw hapert horrorlift op station Meppel, meisje met fiets vast

En weer was het raak in de horrorlift op station Meppel. Daar zat een meisje vast die geen enkele kant meer op kon.



Het meisje was woensdagmiddag rond 16.00 uur met haar fiets de lift aan de kant van de Ezingerweg ingestapt. Toen de lift in beweging kwam, bleef deze opeens steken. Het meisje kon geen kant meer op.



Ze maakte een melding bij de brandweer. De brandweerlieden kregen de deuren niet zomaar open om haar te bevrijden. Dat duurde langer dan gedacht. De lift werd rond 16.40 uur opengebroken. Omdat het meisje en haar fiets halverwege de bovenverdieping en de begane grond stond, moesten brandweermannen haar eruit tillen.



Prorail kon nog niet zeggen wat dit keer de oorzaak was van de haperende lift en stelt een onderzoek in naar de storing. Tot die tijd is de lift onbruikbaar. Het is niet de eerste keer dat personen in de lift op station Meppel zitten opgesloten. Zo waren vorig jaar nog vijf scholieren de klos. De lift staat inmiddels bekend als de ‘horrorlift’.

Reacties

14-01-2023 11:13:50 allone

Horror klinkt overdreven, maar vervelend is het wel

14-01-2023 11:20:29 Emmo

@allone : Met deze lift is het elke paar weken raak.

